Rusya-Ukrayna savaşı sürereken Ruslardan Türkiye'yi ilgilendiren kritik karar

Rusya'nın Ukrayna operasyonu etrafında tırmanan gerilim ve rubledeki değer kaybı ülkedeki turistik etkinliği yavaşlattı. Kommersant gazetesi yakın tarihli rezervasyonların ciddi oranda yavaşladığını yazıyor.



Gazetenin haberine göre, yakın tarihli rezervasyonlar, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 80 oranında azaldı. Tur operatörü Delfin'den Sergey Romaşkin, satılan turların üçte birinin yakın tarihli, üçte ikisinin ise yaz mevsimine yönelik olduğunu söyledi.



Yazın düzenlenecek turların satışlarında da yüzde 25-30 oranında bir düşüş söz konusu. Rezervasyonların azalması ise paket tur fiyatlarının yükselmesini beraberinde getirdi.



Rusya Tur Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Dmitri Gorin ise piyasadaki manzararın ancak bir hafta içinde netleşeceği görüşünde. Buna göre tatilciler önümüzdeki üç-dört gün boyunca yaşananları hazmetmeye çalışacak ve yaz tatili ile ilgili nihai kararlarını bu sürenin sonunda verecek.



Kommersant'ın görüştüğü bir uçak bileti rezervasyon servisinin yetkilisi, kapanan havaalanlarının da etkisiyle ülke içi satışların yüzde 30 oranında düştüğünü söyledi.

Bu gelişme özellikle Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor.

Türkrus