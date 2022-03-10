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Dünya Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken NATO'dan Türkiye kararı
Dünya

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken NATO'dan Türkiye kararı

Avrupa'nın göbeğinde devam eden Rusya-Ukrayna savaşı sürerken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın Antalya'ya geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 13:15:00 -
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken NATO'dan Türkiye kararı

Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'nın göbeğinde devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri sonucu; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışileri Bakanı Dmytro Kuleba, Antalya'da bir araya geldi.

Tüm bu gelişmeler devam ederken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın Antalya'ya geliyor.

NATO'dan yapılan açıklamada, Soltenberg'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili görüşmeler yapacağı, Antalya Diplomasi Forumu'na da katılacağı bilgisi paylaşıldı.

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