Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken NATO'dan Türkiye kararı
Avrupa'nın göbeğinde devam eden Rusya-Ukrayna savaşı sürerken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın Antalya'ya geliyor.
Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'nın göbeğinde devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri sonucu; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışileri Bakanı Dmytro Kuleba, Antalya'da bir araya geldi.
Tüm bu gelişmeler devam ederken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın Antalya'ya geliyor.
NATO'dan yapılan açıklamada, Soltenberg'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili görüşmeler yapacağı, Antalya Diplomasi Forumu'na da katılacağı bilgisi paylaşıldı.