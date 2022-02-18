Rusya-Ukrayna krizinde yeni perde: Paralı askerler gönderildi

Rusya,Ukrayna krizi, özellikle İngiltere ve ABD'nin başını çektiği NATO müttefiklerinin de tansiyonu tırmandıran açıklamalarıyla giderek derinleşiyor. Rusya'dan yeni suçlamalar geldi. Russia Today'e (RT) demeç veren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'yi şu sözlerle suçladı:

"Kosova ve Batı Balkanlar'ın diğer bazı bölgeleri suç yuvası haline geliyor. Oralarda teröristler, uyuşturucu tüccarları var. ABD tarafından da olmak üzere yavaş yavaş kışkırtılan çatışmalara katılmaları için paralı askerleri yanlarına çekiyorlar. Rusya'nın dengesini bozmak ve Donbass'a göndermek üzere Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek'te paralı askerlerin görevlendirildiğine dair bilgiler var. Şu anda bunu kontrol ediyoruz."

'Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğine dair haberler yalan'

Batı basınında yer alan Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğine dair haberleri yalan olduğunun altını çizen Lavrov, "Az çok dış politikayla ilgilenen insanların tüm bunların propaganda, yalan ve uydurma olduğuna ikna olduğuna eminim. Asıl mesele, bu yalan haberleri yazanların kendi söylediklerine inanmalarıdır. Bu, gülünç verici" ifadelerini kullandı.

190 bin Rus askeri sınıra geldi!

ABD'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) temsilcisi Michael Carpenter, Rusya'nın Ukrayna içine ve çevresine yığdığı askeri personel sayısının arttığını ve sayının 190 bini bulmuş olabileceğini söyledi. Carpenter, Rusya'nın katılmadığı AGİT toplantısında yaptığı açıklamada, "Rusya'nın 30 Ocak'taki yaklaşık 100 bin personele kıyasla, Ukrayna'ya ve yakınına muhtemelen 169 bin ile 190 bin arasında personel yığdığını değerlendiriyoruz" dedi. Carpenter "Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük askeri seferberlik hareketi" dedi.

Kremlin: Durum çok tehlikeli

Ukrayna'nın doğusundaki karşılıklı ateşkes ihlalleri suçlamalarına ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada "Donbas'taki durum çok tehlikeli" ifadeleri kullanıldı.