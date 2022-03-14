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Dünya Rusya-Ukrayna krizinde yeni gelişme! Müzakerelere ara verildi
Dünya

Rusya-Ukrayna krizinde yeni gelişme! Müzakerelere ara verildi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, müzakerelerin teknik bir arıza nedeniyle yarın devam edeceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 17:51:00 -
Rusya-Ukrayna krizinde yeni gelişme! Müzakerelere ara verildi

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilen müzakerelerin 4’üncü turu sona erdi. Müzakerelerin yarın devam edeceği belirtildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının 19’uncu gününde heyetler bugün yeniden müzakere masasına oturdu. Online olarak gerçekleştirilen müzakerelerin dördüncü toplantısının sona erdiği açıklandı.

 

Anlaşmazlığa siyasi sistem farklılığı neden gösterildi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak yaptığı açıklamada, toplantıda her iki tarafın da görüşlerini ifade ettiğini belirterek heyetler arasındaki anlaşmazlıkların siyasi sistemlerin farklı olmasından kaynaklandığını söyledi.

Müzakereye ara verildi

 

Podolyak müzakerelere ilişkin yaptığı son açıklamada, toplantının sona erdiğini duyurdu. Alt grupların ek çalışma yapması için yarına kadar müzakerelere teknik bir ara verildiğini kaydeden Podolyak, “Müzakereler devam ediyor” dedi.

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