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Rusya: Sınırımıza çok sayıda DAEŞ'li bırakıldı

Rusya İçişleri Bakan Yardımcısı İgor Zubov, Rusya sınırına helikopterlerle çok sayıda teröristin bırakıldığını iddia etti.

28 Ocak 2019 Pazartesi 15:28
Rusya: Sınırımıza çok sayıda DAEŞ'li bırakıldı

Rusya İçişleri Bakan Yardımcısı İgor Zubov, Rusya’nın Tacikistan sınırında Pakistan’dan, nereye ait olduğu bilinmeyen helikopterlerle yoğun bir şekilde DAEŞ'li teröristin bırakıldığını söyledi.

Rusya İçişleri Bakan Yardımcısı İgor Zubov, Rusya sınırına nereye ait olduğu bilinmeyen helikopterle çok sayıda teröristin bırakıldığını ifade etti.

Zubov "Görünüşe göre gelecekte çok sayıda göçmeni Rusya'ya doğru yığarak büyük çapta provokasyonlara ve bunların doğuracağı çok sayıda sonuca hazırlanılıyor" dedi.

"Dikkat edilmesi gerekiyor"

Zubov, artık yasalara daha uygun hareket etseler de Tacikistan ve Özbekistan'dan gelen ziyaretçilere de dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Zubov "Buraya getirdikleri ideoloji, özlemlerine en başından beri daha çok dikkat edilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 15:28
  1. Rusya
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