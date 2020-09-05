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Dünya Rusya Savunma Bakanı: Aşıdan sonra kendimi iyi hissettim
Dünya

Rusya Savunma Bakanı: Aşıdan sonra kendimi iyi hissettim

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin bulduğu koronavirüs aşısı ile ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 23:07:00 -
Rusya Savunma Bakanı: Aşıdan sonra kendimi iyi hissettim

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin bulduğu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili açıklamada bulundu.

Herkese tavsiye etti

Sputnik V olarak isimlendirilen aşıyı yaptırdıktan sonra kendini iyi hissettiğini söyleyen Şoygu, herkesin aşı olmasını tavsiye etti.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Bakan Şoygu, son şüpheleri gidermek için kendilerinden başladıklarını, güvenli ve etkili olduğunu, hayatı büyük ölçüde kolaylaştırdığını kişisel örnekle göstermek için yaptırmadığını söyledi.

Kendisini oldukça iyi hissetiğini söyleyen Savunma Bakanı, ateş çıkması veya başka bir yan etkinin olmadığını ifade etti.

Putin 11 Ağustos tarihinde ilan etmişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış, böylece Rusya, Kovid-19 aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Ülkenin Sağlık Bakanlığı, bu aşının gerekli bütün testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini ileri sürmüştü.

Rusya'da şok eden istifa: Kontrolleri tamamlanmadan onaylandı

Rusya'nın aşısına ilişkin eleştiriler ve temkinli açıklamalar sürerken Rusya Rusya Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu'nun mühim üyelerinden olan Profesör Alexander Chucalin'in istifa ettiği bildirilmişti.

Chucalin, bu aşının kontrolleri tamamlanmadan onaylandığını ve bu durumu önleme çabalarının sonuçsuz kalması sebebiyle istifa ettiğini açıklamıştı.

Aşının arkasında olduğu bilinen Gamaleya Araştırma Merkezi'nin direktörü Prof. Alexander Gintsburg ile Rus Ordu'sunda albay olarak da görev alan virolog Prof. Sergey Borisevich'i işaret eden Chuchalin, bu iki isme Rusya ve uluslararası kabul edilmiş kontrol protokollerinin uygulanıp uygulanmadığını sorduğunu ve karşılığında 'hayır' cevabını aldığını söylemişti.

Bu durumu kabul edemeyeceği söyleyen Profesör, tıp biliminin en önemli parçası olan 'Hiçbir cana zarar vermeme' ahlaki ilkesinin çiğnendiğini vurgulayarak meslektaşlarının bu tavırları karşısında büyük üzüntü duyduğunu ifade etmişti.

 

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