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Dünya Rusya saldırdı, ağır hasar oluştu
Dünya

Rusya saldırdı, ağır hasar oluştu

Rus güçlerinin saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv kentinde bombardıman sonucu bazı binalarda ağır hasar oluştu.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 17:23:00 -
Rusya saldırdı, ağır hasar oluştu

Rus güçlerinin saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv kentinde bombardıman sonucu bazı binalar ağır hasar gördü.

Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, Rus ordusunun şehre düzenlediği hava saldırısında isabet alan bazı binalar hasar görürken, bazıları tamamen yıkıldı.

Hasar gören binalarda çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiyeciler bombardıman sonucu çıkan yangınları söndürmek ve enkazları kaldırmak için yoğun çaba harcadı.

Kurtarma çalışmaları devam ederken de Rus ordusunun saldırıları sürdü. Olay yerindeki itfaiye ekipleri, söndürme çalışmaları sırasında sirenlerin çalması sonucu sığınağa saklandı.

Saldırılarda ölü ve yaralıların bulunduğu fakat sayının henüz netleşmediği kaydedildi.

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