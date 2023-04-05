Rusya nükleer füze eğitimi vermeye başladı!

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun Ukrayna'da çatışmalara devam ettiğini belirterek, "Artyomovsk, Avdiyivka kentlerinin bölgelerinde ve Limansk ile Kupyansk yönlerinde çatışmalar sistematik şekilde gelişiyor. Ukrayna'nın askeri tesislerine yönelik yüksek hassasiyetli silahla saldırılar gerçekleştiriyoruz. Saldırılar sonucu bazı silah üretimi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine mühimmat ile yakıt tedariki engellendi." dedi.

ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmayı sürdürdüğünü söyleyen Şoygu, bu yıl Ukrayna'ya 200'ü aşkın tank ve 400'den fazla zırhlı aracın teslim edilmesinin planlandığını ileri sürdü.

Şoygu, NATO'nun Rusya'ya karşı sergilediği pozisyonunu güçlendirdiğini belirterek, "NATO, Birleşik Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme yönünde adımlar atıyor, Rusya ve Belarus sınırlarının yakınlarında askeri eğitim ve keşif faaliyetlerini yoğunlaştırıyor. Finlandiya, NATO'ya en yakın zamanda dahil olacak. Elbette tüm bunlar, çatışmaların genişlemesi ile ilgili riskleri arttırıyor." ifadelerine yer verdi.

Şoygu, "Belarus savaş uçaklarının bir kısmı, nükleer silahla donatılan araçların kullanılmasıyla düşmanın tesislerine saldırı düzenleme özelliğine sahip oldu. Ayrıca Belarus Silahlı Kuvvetlerine 'İskender-M' yüksek hassasiyetli füze sistemleri teslim edildi. Bu sistem nükleer içerikli füzeler de kullanabilir. Belarus birliklerine 3 Nisan'da bir Rus poligonunda bu sistemin kullanımına dair eğitim verilmeye başladı." diye kaydetti.

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