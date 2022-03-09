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Dünya Rusya Merkez Bankası döviz satışlarını durdurdu
Dünya

Rusya Merkez Bankası döviz satışlarını durdurdu

Rusya Merkez Bankası, yabancı para cinsinden satışları 9 Mart-9 Eylül tarihleri arasında askıya aldığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 03:20:00 -
Rusya Merkez Bankası döviz satışlarını durdurdu

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamaya göre, ekonomideki son durum göz önüne alınarak yapılan düzenleme kamuoyu ile paylaşıldı.

Bankalar döviz cinsinden satış yapamayacak

Buna göre bankaların 9 Mart-9 Eylül tarihleri arasında döviz cinsinden satış yapamayacakları belirtildi.

Açıklamada döviz cinsinden mevduat sahiplerinin para çekme limitlerinin de maksimum 10 bin ABD doları olacak şekilde yeniden düzenlendiği, mevduat sahiplerinin bunun üstündeki rakamları sadece Rus Rublesi olarak çekebileceği kaydedildi.

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