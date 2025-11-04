Rusya korkusu büyüyor: Alman hastanelerinde savaş hazırlığı!

Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası, kendilerine yönelik saldırı ve işgal korkusu büyüyen Avrupa ülkelerinin savaşa hazırlık çalışmaları sürüyor...

Almanya’da Bavyera eyaletinde Sağlık Bakanı Judith Gerlach, Almanya’nın sağlık sisteminin savaş ve kriz senaryolarına hazırlanması için federal hükümet ve eyaletlerin ortak bir sağlık güvenliği planı oluşturmasını talep etti.

CSU’lu Bavyera Sağlık Bakanı Judith Gerlach, “Tüm ilgili kurum ve aktörlerin katılacağı ulusal bir sağlık güvenliği zirvesi düzenlenmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

HASTANELER KRİZE HAZIR DEĞİL

Gerlach, kısa süre önce Alman Hastaneler Birliği tarafından yayımlanan ve hastanelerin “kriz dayanıklılığına” ilişkin bir rapora dikkat çekti.

Rapora göre, Avrupa’daki güvenlik ortamındaki değişim nedeniyle Almanya’nın sağlık altyapısının güçlendirilmesi için milyarlarca Euro’luk yatırım gerekiyor. Yalnızca sabotaj ve siber saldırılara karşı alınacak güvenlik önlemleri için 2,7 milyar Euro gerektiği belirtildi.

Aynı analiz, NATO’ya yönelik olası bir saldırı ya da Almanya topraklarında yaşanabilecek askeri bir çatışma gibi olağanüstü durumlara karşı sağlık sisteminin hazırlıklı olması için 5 ile 15 milyar Euro arasında bir kaynak gerektiğini ortaya koyuyor.

Yatırım planı; yaralı askerlerin tedavi kapasitesinin artırılmasını, yer altı sığınaklarının kurulmasını, tıbbi malzeme depolarının oluşturulmasını ve nükleer, biyolojik, kimyasal tehditlere karşı koruma altyapısının güçlendirilmesini kapsıyor.

SAĞLIK SİSTEMİ SAVUNMANIN TEMEL DİREĞİDİR

Bakan Gerlach, “Güvenli ve istikrarlı bir sağlık sistemi, ülkenin savunma kapasitesinin en önemli dayanak noktasıdır” dedi.

Almanya’da güvenlik ve zorunlu askerlik tartışmaları sürerken, sağlık altyapısının bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Gerlach, “Ülke genelinde ortak standartlara dayanan önlemler geliştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.