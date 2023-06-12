Rusya Kiev'i ele mi geçirecek! Medvedev’den olay paylaşım
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in Ukrayna'nın başkenti Kiev'le ilgili yaptığı paylaşım ciddi şüphelere neden oldu.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda, Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Bağımsızlık Meydanı’nda Rusya bayrağı montajlanmış bir görsel kullanarak, "Bağımsızlık Meydanı çok yakında Rusya meydanı" ifadelerini kullandı.
"Rusya Günü" kutlamaları dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Bağımsızlık Meydanı’nın yakında "Rusya meydanı" olacağını ima etti. Medvedev, Bağımsızlık Meydanı’nın Rusya bayrağı montaj edilmiş bir görselini kullanarak, "Bağımsızlık Meydanı çok yakında Rusya meydanı" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya kullanıcıları Medvedev’in paylaşımını, Rusya’nın devam eden işgali ile ilgili bir sinyal olduğunu öne sürerek, Rusya’nın yakında Kiev’i işgal edebileceği yorumlarında bulundu.
Kaynak: AA
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