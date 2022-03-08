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Dünya Rusya duyurdu: 2 bin 581 askeri altyapı tesisi imha edildi
Dünya

Rusya duyurdu: 2 bin 581 askeri altyapı tesisi imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da toplam 2 bin 581 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 21:59:00 -
Rusya duyurdu: 2 bin 581 askeri altyapı tesisi imha edildi

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas’taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki ateşkes sonrası ilerlemeye devam ettiklerini söyledi.

Ukrayna'da 7 yerleşim biriminin kontrol altına alındığını dile getiren Konaşenkov, gün içinde Ukrayna'ya ait 32 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini aktardı.

Konaşenkov, şunları kaydetti:

"Operasyonun başından bu yana Ukrayna'nın 2 bin 581 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna ordusuna ait 90 komuta ve iletişim merkezi, 123 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 81 radar istasyonu bulunuyor. Ayrıca, 897 tank ve çeşitli zırhlı araç, 95 çok namlulu roketatar, 336 havan topçusu, 662 özel askeri araç ve 84 insansız hava aracı (İHA) yok edildi."

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