  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fenerbahçe holdinglerin takımı mı yoksa… Genel kurulu terk eden Aziz Yıldırım’dan ilk açıklama

Bayraktar TB3'ten gelen son haber ABD, Fransa ve İsrail'i çıldırtacak! Selçuk Bayraktar ilan etti

Türk değil sanki Yunan tohumu

Atasever'in uzay yolculuğu başlıyor! Bakan Kacır saati paylaştı: Azerbaycan bayrağını da yanına alacak

Türkiye'de satış rekorları kırıyordu! Otomobil faaliyetlerine son veriyor

İşte seküler yaşam biçiminin son nanesi

Şehit Öner Güner İmam Hatip Lisesi’nde 700 yıllık gelenek! Manevi önderin adını başarılarıyla yaşatıyorlar

Mafya mısınız hayırdır? İYİ Partili Başkanın arkadaşı meclisi bastı

Fenerbahçe’nin eski başkanına saygısızlık! Aziz Yıldırım’la tokalaşan Ali Koç’un eline dikkat

Bakan Şimşek: Sadeleşme adımlarına devam ediyoruz
Ekonomi Rusya dünyaya duyurdu: Türkiye yasakladı! Artık bizden almayacak
Ekonomi

Rusya dünyaya duyurdu: Türkiye yasakladı! Artık bizden almayacak

Yeniakit Publisher
2024-06-08 18:33:00 -
Rusya dünyaya duyurdu: Türkiye yasakladı! Artık bizden almayacak

Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, Türkiye'nin buğday ithalatını yasakladığını ve bir süreliğine kendilerinden almayacağını söyledi. Lut, bu durumdan etkilenmeyeceklerini ekledi.

Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, Türkiye’nin buğday ithalatını yasaklamasının Rusya piyasası üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağını, ihracatçıların arz hacimlerini yeniden dağıtmayı düşündüklerini söyledi.

Türkiye Tarım Bakanlığı, yerel üreticileri desteklemek ve tahıl fiyatlarındaki düşüş beklentileri nedeniyle 21 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında buğday ithalatını askıya alıyor.

Lut, St Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu çerçevesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bizim için, son iki yıla kıyasla önemli ölçüde daha düşük bir hasat olacağı gerçeği göz önüne alındığında, genel olarak bunun bize olumsuz bir etkisi olmayacaktır. Çok sayıda ülkeyle ticaret yapıyoruz, ihracatçılar şu anda hacimleri nereye dağıtacaklarını düşünüyorlar, bu bir planlama meselesi. Burada herhangi bir zorluk görmüyoruz. Bunlar sadece geçici tedbirler, hiçbir sorunumuz yok, kendimizi yeniden yönlendireceğiz. Ayrıca, her halükarda stratejik ortağımız olmaya devam edecek olan Türkiye ile ticaretimize de bakacağız” dedi.

Bakan ayrıca Haziran-Eylül 2023 döneminde Türkiye’ye yaklaşık 3 milyon ton Rus buğdayının teslim edildiğini söyleyerek açıklamalarında “Aslında, Türkiye’nin sezon sonunda buğdayımızı satın alma konusunda ikinci sırada yer aldığı göz önüne alındığında, şimdi ekstra hacimler elde ediyoruz. Dolayısıyla elimizde fazladan 3 milyon ton var” dedi.

Bakan, 2024 yılında Rusya’da 86 milyon tonu buğday olmak üzere 132 milyon ton tahıl hasadı öngörüldüğünü hatırlattı ve açıklamalarında “Kuraklık yaklaşıyor, yağmur yağmasını umuyoruz, ancak kuraklık olursa bu hacme sahip olamayız” diye ekledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Lut son olarak açıklamalarına şu sözleri de ekledi:

“Türkiye’nin önkoşulları anlaşılabilir. Varsayımsal olarak Türkiye’nin kapatmış olması, piyasayı desteklemek isteğine bağlı ama aynı zamanda tabii ki dünya fiyatı da yükseldi. Dolayısıyla Türkiye muhtemelen bu tür eylemlerle dünya fiyatını düşürmek istiyor” dedi.

Putin Türkiye'ye bu yüzden gidemedi" target="_blank">
Rusya dünya kamuoyuna ilan etti: Putin Türkiye'ye bu yüzden gidemedi
Rusya dünya kamuoyuna ilan etti: Putin Türkiye'ye bu yüzden gidemedi

Gündem

Rusya dünya kamuoyuna ilan etti: Putin Türkiye'ye bu yüzden gidemedi

Rusya'dan, Avrupa Birliği'ne suçlama! Türkiye açıklaması dikkat çekti
Rusya'dan, Avrupa Birliği'ne suçlama! Türkiye açıklaması dikkat çekti

Dünya

Rusya'dan, Avrupa Birliği'ne suçlama! Türkiye açıklaması dikkat çekti

"Türkiye ile Rusya arasında sorun var" Kremlin açıklama yaptı
“Türkiye ile Rusya arasında sorun var” Kremlin açıklama yaptı

Gündem

“Türkiye ile Rusya arasında sorun var” Kremlin açıklama yaptı

Türkiye ve Rusya'dan doğal gaz bombası
Türkiye ve Rusya'dan doğal gaz bombası

Ekonomi

Türkiye ve Rusya'dan doğal gaz bombası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23