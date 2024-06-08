Rusya dünyaya duyurdu: Türkiye yasakladı! Artık bizden almayacak

Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, Türkiye’nin buğday ithalatını yasaklamasının Rusya piyasası üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağını, ihracatçıların arz hacimlerini yeniden dağıtmayı düşündüklerini söyledi.

Türkiye Tarım Bakanlığı, yerel üreticileri desteklemek ve tahıl fiyatlarındaki düşüş beklentileri nedeniyle 21 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında buğday ithalatını askıya alıyor.

Lut, St Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu çerçevesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bizim için, son iki yıla kıyasla önemli ölçüde daha düşük bir hasat olacağı gerçeği göz önüne alındığında, genel olarak bunun bize olumsuz bir etkisi olmayacaktır. Çok sayıda ülkeyle ticaret yapıyoruz, ihracatçılar şu anda hacimleri nereye dağıtacaklarını düşünüyorlar, bu bir planlama meselesi. Burada herhangi bir zorluk görmüyoruz. Bunlar sadece geçici tedbirler, hiçbir sorunumuz yok, kendimizi yeniden yönlendireceğiz. Ayrıca, her halükarda stratejik ortağımız olmaya devam edecek olan Türkiye ile ticaretimize de bakacağız” dedi.

Bakan ayrıca Haziran-Eylül 2023 döneminde Türkiye’ye yaklaşık 3 milyon ton Rus buğdayının teslim edildiğini söyleyerek açıklamalarında “Aslında, Türkiye’nin sezon sonunda buğdayımızı satın alma konusunda ikinci sırada yer aldığı göz önüne alındığında, şimdi ekstra hacimler elde ediyoruz. Dolayısıyla elimizde fazladan 3 milyon ton var” dedi.

Bakan, 2024 yılında Rusya’da 86 milyon tonu buğday olmak üzere 132 milyon ton tahıl hasadı öngörüldüğünü hatırlattı ve açıklamalarında “Kuraklık yaklaşıyor, yağmur yağmasını umuyoruz, ancak kuraklık olursa bu hacme sahip olamayız” diye ekledi.

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Lut son olarak açıklamalarına şu sözleri de ekledi:

“Türkiye’nin önkoşulları anlaşılabilir. Varsayımsal olarak Türkiye’nin kapatmış olması, piyasayı desteklemek isteğine bağlı ama aynı zamanda tabii ki dünya fiyatı da yükseldi. Dolayısıyla Türkiye muhtemelen bu tür eylemlerle dünya fiyatını düşürmek istiyor” dedi.