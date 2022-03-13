‘Rusya camiyi vurdu’ yalan çıktı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, dün sabah paylaştığı Twitter mesajında “Muhteşem Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Camii Rus işgalciler tarafından bombalandı” açıklamasında bulunulurken, camiden aralarında çocukların da bulunduğu çoğunluğu Türkiye vatandaşı 80’den fazla kişi olduğu ifade edildi. Bombardımanın tam olarak ne zaman yapıldığı ve ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda ise bilgi paylaşımında bulunulmadı. Mariupol Belediye yetkilileri, önceki gün yaptıkları açıklamada Rus saldırılarından kaçıp camiye sığınan en az 86 Türk vatandaşının bulunduğu belirterek yardım istemişti.

Öte yandan Kanuni Sultan Süleyman Camii Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, bir Türk kanalına bağlanıp saldırıyı yalanladı. Hacıoğlu, “Rusya camiyi vurmadı. Camiye yakın 700 metre yakınında bir yere roket düştü. Camiye 2 km yakın mesafede olan bir mahalle de sürekli bombalanıyor. Bize tahliye için iki otobüs gönderildi, yolda” dedi.