Rüşvetten gözaltına alınan eski CHP'li başkan: Ben en namuslu belediye başkanıyım

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, rüşvet soruşturması kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan CHP’li eski başkan Kadir Aydar’ın da bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Ceyhan Belediyesi ve Kadir Aydar’ında aralarında bulunduğu 23 kişinin evine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 zanlı, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

"Ben en namuslu belediye başkanıyım"

Aydar, bu sırada rüşvet almadım diye bağırarak, “Bana bir Allah'ın kulu rüşvet veremez. Ben rüşvet almadım. Almam da. Ben en namuslu müteahhitim. Ben en namuslu belediye başkanıyım.” dedi.