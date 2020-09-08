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Dünya Rusların koronavirüs aşısında sona gelindi
Dünya

Rusların koronavirüs aşısında sona gelindi

Rus aşısı Sputnik V için son aşamaya gelindi. Koronavirüs aşısı Moskova'daki kliniklere teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 03:33:00 -
Rusların koronavirüs aşısında sona gelindi

Rus koronavirüs aşısının geliştirildiği Moskova Gamaleya Merkezi direktörü Alexander Gintsburg, kitlesel aşılama planlandığı takdirde, Rusya'da gelecek yaz kororavirüsün son bulacağını açıkladı.

Gintsburg, ayrıca dünyanın salgını ancak bir yıl içinde gerçekleşebilecek olan toplu aşılamadan sonra yenebileceğini söyledi. Gintsburg, O zamana kadar toplumların virüsle savaşmaya devam edeceğini belirtti.

İngiliz tıp dergisi The Lancet, Rusya'nın 'Sputnik V' koronavirüs aşısının% 100 etkili olduğunu belirten bir çalışma yayınladı. Bilim adamı , önümüzdeki 12 ay içinde Rusya'da 80 milyon doz aşı üretilebileceğini ve bunun ülkedeki çoğu insanın korunacağı anlamına geldiğini açıkladı.

11 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin Sputnik V olarak adlandırılan dünyanın ilk koronavirüs aşısını tescil edildiğini açıklamıştı. Rusya, bu tescilin ardından formülün hızlı gelişimi ve aşının güvenliğiyle erken tescil edilmesi nedeniyle uluslararası alanda eleştirilmişti.

2021'in başından itibaren uygulanacak

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko'ya yaptığı açıklamada, Sputnik V'in üçüncü aşama denemesine bu hafta 40 bin kişiye aşının verilerek başlayacağını belirtti. Moskova'ya şimdiden 40 bin aşının da teslim edildiği ortaya çıktı. Aşı 2021'in başından itibaren tüm Rusya'da yapılmaya başlanacak.

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