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Dünya Ruslar vatandaşlık için yeni ülke buldu! Doğum yapınca vatandaşlık veriliyor
Dünya

Ruslar vatandaşlık için yeni ülke buldu! Doğum yapınca vatandaşlık veriliyor

Yeniakit Publisher
2023-05-10 07:38:00 - 2023-05-10 07:41:20
Ruslar vatandaşlık için yeni ülke buldu! Doğum yapınca vatandaşlık veriliyor

Rusya vatandaşları çifte vatandaşlık almak amacıyla bu kez Güney Amerika ülkesi Şili'yi tercih etmeye başladı.

Rusya vatandaşları çifte vatandaşlık almak amacıyla doğum yapmak için Arjantin’in ardından Şili’yi de tercih etmeye başladı.

Birçok aracı şirket, çocuklarına ve kendilerine çifte vatandaşlık almak isteyen Rusya vatandaşlarına Şili’ye “doğum turları” organize etmeye başladı.

Bloomberg’in verilerine göre, 2022 yılında 22 bin Rusya vatandaşı Arjantin’in ziyaret etti.

Arjantin, ülkede doğan çocuklara otomatikman, ailelerine ise basitleştirilmiş prosedürle vatandaşlık veriyor.

Buenos Aires Havaalanı’nda geçen şubat ayında beş Rusya vatandaşı hamile kadının ülkeye girişine izin verilmemişti.

Arjantin’e doğum yapmak için birkaç ay içinde 5 bin 800 hamile kadının geldiği bildirildi.

Aracı şirketlerin Şili’ye düzenlediği doğum turlarının fiyatının 1 milyon rubleye kadar çıktığı belirtiliyor.

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