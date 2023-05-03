Ruslar Rusya'yı bırakıp Türkiye'yi seçmeye başladı! Putin çıldıracak

Rusya içi tur talebi son bir yılda yarı yarıya azaldı. Online tur servisi Travelata'nın verilerini haberleştiren Ria ajansı, ülke içinde seyahat etme arzusundaki vatandaşların oranının yüzde 26'yla sınırlı kaldığını yazıyor.



Rus tatilciler ülke içinde seyahat etmektense Türkiye, Abhazya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi destinasyonlara daha çok ilgi gösteriyor.



Travelata yetkilileri bu destinasyonlarda haziran-ağustos tur satışlarının geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 36 arttığını söyledi. Buna göre Rus turistler daha fazla ödeme pahasına ülke içinde tatil yapmaktansa yurtdışına çıkmak arzusunda.



Platform, dış istikametlerde ortalama tur fiyatlarının bu yıl yüzde 20-25 arttığına dikkat çekti. Türkiye turlarının fiyatı da ortalama 226 bin rubleye (2 bin 800 dolar) yükselmiş durumda.



Buna rağmen talebin lideri Türkiye.

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