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Gündem Ruslar panikte! Türkiye bu planı uyguluyor
Gündem

Ruslar panikte! Türkiye bu planı uyguluyor

Rus medyası, tarihi Karabağ zaferi sonrası Türkiye'nin Orta Asya'da "Bir millet beş devlet" planını uyguladığını yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 14:29:00 -
Ruslar panikte! Türkiye bu planı uyguluyor

Rus medyası, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı elde ettiği Karabağ zaferi sonrası Türkiye'nin Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'la ilerlettiği işbirliğine dikkat çekti.

Azerbaycan'ın 2. Karabağ savaşında sağladığı başarıda Türkiye'nin büyük bir rolü olduğundan bahseden Rus medyası, Türkiye'nin Orta Asya'da "Bir millet beş devlet" planını uyguladığını yazdı.

Haberde, "Karabağ zaferi, Orta Asya'da yeni bir Türk askeri gücünün oluşturulması yolunda yeni bir adıma dönüşüyor" ifadeleri kullanıldı.

Kazakistan'ın Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2'yi satın almayı planladığını yazan Rus medyası, Türkiye'nin Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'la yaptığı askeri anlaşmalara dikkat çekti.

star.com.tr

 

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