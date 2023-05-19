Rus yolcu uçağı Gürcistan'da protesto edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 10 Mayıs'ta imzaladığı kararnameyle Rus hava yolu şirketleri, bugünden itibaren Gürcistan'a doğrudan uçuş başlattı.

Bu kapsamda Moskova-Tiflis seferini yapan Rus uçağı, Tiflis Havalimanı'nda protesto edildi.

Gürcistan'daki muhalefet partisi "Droa" tarafından düzenlenen gösteride, "Rusya'ya uçuşlara hayır" sloganı atıldı.

Göstericiler, Rusya'nın, Gürcistan'ın topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğini ve bu nedenle ülkeler arasında doğrudan uçuşlara karşı çıktıklarını ifade etti.

Gürcistan, Ukrayna ve Avrupa Birliği (AB) bayrakları açan göstericiler, Rusya karşıtı pankartlar taşıdı.

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Göstericiler, Rusya ile uçuşların durdurulmasını istedi.

Gösteri sırasında güvenlik ihlali suçlamasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Havalimanındaki gösteri sona ererken göstericiler, yerel saatle 20.00'de başkent Tiflis'te Parlamento binasının önüne toplanacaklarını açıkladı.

Gürcistan ile Rusya arasında uçuş gerginliği

Rusya ile Gürcistan arasında doğrudan uçuşların tekrar başlatılması konusunda Gürcistan Cumhurbaşkanı ve hükümet arasında fikir ayrılığı yaşanıyor.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Ukrayna'da savaş devam ederken Putin'in bu kararı vermesinin, ülkesi için bir tehdit olduğunu savunuyor.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ise doğrudan uçuşlarının Gürcistan için bir tehdit oluşturmadığını belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, "Rusya, Gürcü halkının karşı çıkmasına rağmen istenmeyen uçağını Tiflis'e indirdi. Rus uçuşlarına hayır." ifadelerini kullandı.

Başbakan İrakli Garibaşvili ise ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, Rusya'da yaşayan Gürcistan vatandaşlarının daha rahat yolculuk yapması açısından iki ülke arasında doğrudan uçuşların başlatılmasını, hükümet olarak olumlu karşıladıklarını belirtti.

Putin'in imzaladığı karar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta imzaladığı kararnamelerle, Gürcü vatandaşlar için vize uygulamasını 15 Mayıs'tan itibaren kaldırmış, Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçuşları ve turizm şirketlerinin ülkeye yönelik tur paketi satışlarıyla ilgili yasakları da sonlandırmıştı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise aynı gün Putin'in bu karara tepki göstererek "Rusya'nın ülkesinin topraklarını işgal ettiği sürece Gürcistan ile vize uygulamasının kaldırılmasının kabul edilemeyeceğini" söylemişti.

Putin, Gürcistan'da düzenlenen Rusya karşıtı protestoların ardından 21 Haziran 2019'da Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçmasını ve bu ülkeye yönelik tur paketi satışlarını yasaklamıştı.

Yaptırım olmayan hava yolu şirketleri uçuş yapabilecek

Gürcistan Sivil Havacılık Ajansı, 15 Mayıs'ta yaptığı açıklamasında, Gürcistan ile Rusya Federasyonu arasında doğrudan uçuşların sadece yaptırım uygulanmamış hava yolu şirketleri ve uçakları tarafından gerçekleştirilebileceğini duyurmuştu.

Moskova-Tiflis, Tiflis-Moskova seferlerinin Rusya'dan "Azimut, Gürcistan tarafından ise "Gürcistan Havayolları" şirketleri gerçekleştirecek.