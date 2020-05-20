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Ekonomi

Rus yatırımcılara Trabzon’daki yatırım ve iş olanakları anlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:43:45 -
Rus yatırımcılara Trabzon’daki yatırım ve iş olanakları anlatıldı

TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Rus yatırımcılarla video konferans görüşmesi yaparak yatırım ve iş olanakları hakkında bilgi verdi.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Hacısalihoğlu'nun, Türkiye-Rusya Proje Geliştirme Derneği Başkanı Dr. Ivan Starodubtsev ile Rus yatırımcılarının yer aldığı video konferans görüşmesi yaptığı belirtildi.

Hacısalihoğlu'nun ticaretin gelişmesi için şehirler arasındaki ulaşıma dikkat çektiği ifade edilerek, geçmişte Trabzon ve Soçi arasındaki gemi ile uçak seferlerini örnek verdiği vurgulandı.

Görüşmede ayrıca Hacısalihoğlu'nun, Rus yatırımcıların çeşitli sorularını da yanıtladığı kaydedildi.


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