Rus vatandaşı belediye başkanlığına aday oldu!

Alanya'da Gazeteci Ayhan Çetinkaya ile evli olan Rus Anastasia Petrova Çetinkaya, belediye başkan adayı oldu.

Yıllardır yaptığı çalışmalarla, muhtelif mecralarda Alanya tanıtımına büyük katkılarda bulunan, Rus uyruklu Anastasia Petrova Çetinkaya, Alanya Belediyesi Bağımsız Belediye Başkanı adaylığını açıklayacak.

Adaylığını yarın açıklayacak

Gazeteci Ayhan Çetinkaya ile evli olan Çetinkaya, 'Değişim Sende' sloganı ile yarın saat 14.00'da adaylığını resmen açıklayacak.

Anastasia Petrıva kimdir?

1983 yılında Rusya'nın kuzeyinde yer alan Murmansk şehrinde doğdu. Çeşitli platformlarda Alanya tanıtımına büyük katkı sağladı.

Norveç ve Rusya'da iki üniversite bitiren Petrova, beş dili akıcı şekilde konuşuyor.

Oslo Üniversitesi Siyasal Bigiler Fakültesi mezunu olan Çetinkaya, asıl mesleği olan Proje ve İş Geliştirme Uzmanlığı'nın yanı sıra uzun süre gazetecilik de yaptı.