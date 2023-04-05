Rus uzmanlar dolar kuru için ezber bozan tahmini yaptı! Dolarınız varsa hemen bunu yapın

ABD enflasyonunun 2021'de yükseldiği hızla gerilemesini beklediklerini açıklayan İngiltere merkezli Varlık Yönetim Şirketi Eurizon SLJ Capital, doların gelecek sene yüzde 10-15 değer kaybedebileceği değerlendirmesinde bulundu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyondaki düşüşle faiz indirimine başlayacağı tahminini paylaştı.

Bloomberght'nin aktardığına göre, Eurizon SLJ Capital Stratejistleri Stephen Jen ve Joana Freire paylaştıkları bir notta doların gelecek 4 ila 6 çeyreklik dönemde düşüşünü sürdürebileceğini ve yüzde 10-15 değer kaybedebileceğini öngördü.

Uzmanlar ABD Merkez Bankası'nın şahinliğinin tepe noktasına çok yakın olduğunu ve bankanın sonraki hamlesinin faiz indirimi olacağını belirterek "Fed bu kadar sıkılaşmaya gittiği ortamda ABD'de ve dünyada enflasyon riskleri aşağı yönlü. Dünyanın büyük bölgelerinde zaten baskılanmış olan ekonomik aktivite, ironik bir şekilde, muhtemelen küresel talebin çökmesini önleyecek. Bu senaryo dolarda da önemli bir zayıflamaya işaret ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Bu senaryoyu ABD enflasyonunun 2021'de yükseldiği hızla gerileyeceği tahminine dayandırıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Küresel piyasalarda dolar aşağı yönlü trendde. Bloomberg Dolar Endeksi Fed'den bu yıl faiz indirim beklentileriyle geçen Eylül ayındaki zirveden bu yana yüzde 10 düştü.

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Rus uzmanlardan dolar tahmini!

Moskova Borsası’nda (MOEX) daha az döviz sattıklarını vurgulayan Otkritie Bank analisti Oleg Syrovatkin, bu durumun döviz arzında düşüşe yol açtığını söyledi.

Uzman, bununla birlikte petrol fiyatlarında ve Rus petrolündeki önemli indirimlerin ihracat gelirlerinde düşüşe yol açtığını da ekledi.

Yatırım şirketi Alfa Capital analisti Alexander Dzhioev, Rusya’nın hala ulusal para birimi için temel bir destek olan pozitif ticaret dengesini yaklaşık 2021 düzeyinde koruduğuna dikkat çekerken, “Ayrıca Federal Gümrük Servisi tarafından sağlanan ihracatın yapısına bakarsanız, Rus enerji kaynaklarının ihracatının değeri açısından pratikte değişmeyen değerlerini görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca petrol endüstrisine yönelik yeni vergilendirme planının yanı sıra petrol fiyatlarındaki düşüşün Batı yaptırımları ve petrol ambargosu ile desteklendiğine değinen Dzhioev, bu nedenle borsadaki döviz arzının en azından yılın ikinci yarısına kadar azalmış durumda kalacağının altını çizdi.

Finam analisti Aleksandr Potavin ise Rus ekonomisinin ve emtia ihracatçılarının dış yaptırımlara uyum sürecinin birkaç ay daha süreceğine inanırken, bu süreçten sonra ülkeye döviz akışı ile ilgili durumun düzelebileceğini, ruble döviz kurunun baharda istikrara kavuşacağını aktardı.

Uzman, rubledeki düşüşün hükümet tarafından da desteklendiğini söylerken, “Öte yandan dolar ve avrodaki artış, ithalatçılar için avantajsız görülebilir, çünkü döviz kurlarındaki önemli artış ithal malları getirmenin karlılığını azaltır” diye açıkladı.

BKS Yatırım Dünyası yakın gelecekte rublenin ılımlı bir güçlenmeye geçmesini öngörürken, bir yıl içinde doların 72 ruble, avronun ise 80 ruble seviyesinde olacağını tahmin ediyor.

Freedom Finance Global analistleri ise dolar kurunun en az yaz başına kadar 75-80 ruble aralığında olacağını tahmin ederken, diğer yatırım hizmeti Finam uzmanlarının tahminleri ise ikinci çeyrek için 73-80 ruble bölgesinde.

YIL SONU DOLAR KURU TAHMİNLER

Alfa Capital, yıl sonu için dolar kuru tahmininin 65 ila 75 ruble aralığında olduğunu açıklarken, aynı zamanda bazı uzmanlar gelecekte rublenin daha önemli bir şekilde zayıflamasını bekliyor. Böylece, Tsifra Broker analistleri, jeopolitik duruma bağlı olarak dolar kurunun yıl sonunda 72-84 ruble civarında olacağı tahmininde bulunuyor.

VEB.RF, YIL SONU DOLAR KURU TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Rusya’da ekonomik kalkınma projelerinin finanse edilmesi için kurulan devlet yatırım bankası VEB.RF’in baş ekonomisti Andrey Klepach, 2023’ün sonuna kadar bekledikleri dolar kuru tahminini açıkladı.

Altay Bölgesi’ndeki Kış Tahıl Konferansı’nda konuşan Klepach, mevcut seviyede 74 ila 75 ruble bandında seyreden dolar kurunun yıl sonuna kadar devam edeceğini söylerken, gelecekte ise daha da güçleneceğini ifade etti.

Geçtiğimiz yılın şubat ayı ve mart başında yaşanan paniğin ardından rublenin güçlenerek istikrara kavuştuğunu hatırlatan uzman, “Bu yıl sonu dolar kurundan bahsedecek olursak, enerjideki yeni yaptırımlar sonucunda yıl sonuna kadar şu anda olduğu gibi yaklaşık 74-75 ruble bandında olacak. Ardından doğrudan sermaye çıkışları düşmeye devam edeceğine, petrol ve gaz fiyatlarının yükseleceğine inanıyoruz” dedi.

Klepach, tahminlerine göre ticaret dengesindeki düşüşle birlikte döviz arzının azaldığını vurgularken, buna rublenin tepki verdiğini sözlerine ekledi. (gazetemru)

FED 'PAS GEÇEBİLİR' BEKLENTİSİ

ABD'de dün açıklanan veriler Fed'in sıkılaşma adımlarına ara verebileceği beklentisini yükseltti. CME FedWatch Tool'da dün 3 Mayıs'taki toplantıda Fed'in faizi 25 baz puan artıracağına yüzde 57,2, sabit bırakacağına ise yüzde 42.8 ihtimal veriliyordu. Bugün ise sabit bırakma olasılığı yüzde 57,9'a yükseldi, 25 baz puan artıracağı ihtimali ise yüzde 42,1'e geriledi. Yani Fed'in bir sonraki toplantısında pas geçeceği ihtimali piyasalarda daha yoğun bir şekilde fiyatlanmaya başladı.

DOLAR VARLIKLARINDA GERİLEME

ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi de dün açıklanan verilerin ardından yüzde 3,47'den yüzde 3,35'e geriledi. 2 yıllık Hazine tahvilinin getirisi ise yüzde 3,99'dan yüzde 3,86'ya düştü. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de 102,6 seviyesinden 101,6'ya çekildi.

5 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen dolar ve döviz kurundaki değişimler: Dolar ve Euro'nun fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar için 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar kuru, sterlin, kaç TL?. İşte 5 Nisan 2023 Döviz Kuru...

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