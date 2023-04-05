İslam Memiş'ten ilginç tahmin: Altın fiyatı bakın şimdi 'yeni normal'... Tam tarihi verdi, gümüş yılı' dedi

Ons altın tüm zamanların rekorunu kırmaya yaklaşırken, yurt içinde gram altın fiyatı tarihi zirvesini yeniledi. Piyasa uzmanı İslam Memiş, tv100.com için kaleme aldığı yazısında altın ve gümüş ile ilgili değerlendirmede bulundu. Alım ve satım yapmak isteyenlerin "sessizce beklemeye devam etmesi" gerektiğini söyleyen Memiş şunları yazdı:

ALTINDA ASIL REKOR HAZİRAN SONRASINDA BEKLENİYOR

Tam tarihi verdi...

Yatırımcılar altın fiyatlarındaki yükseliş ile heyecanlanırken akıllara ‘altın düşecek mi, yükselecek mi?” sorusu geldi. Peki sarı metalde yön ne olacak? Konuya ilişkin soru işaretlerini gideren açıklama ünlü piyasa analisti İslam Memiş’ten geldi. Altın fiyatlarındaki her düşüşün alım fırsatı olduğunun altını çizen uzman isim Haziran ayını işaret etti.

“Altını bozdurmak için acele etmeyin” tavsiyesinde bulunan İslam Memiş, “Yükselişler hızlı bir şekilde Haziran’dan sonra devam edecek. Artık altın fiyatları için yeni normal 1400-1500 TL aralığı olacak” ifadelerini kullandı.

Yılın çeyreğini yükselişle tamamlayan altın ve gümüş fiyatları, nisan ayının ilk haftasında yeni rekor denemesi yaptı. Altının ons fiyatı 2 bin 25 dolar, altının gram fiyatı ekranlarda bin 252 lira, Kapalıçarşı ve bankalarda bin 283 liraya yükseldi. Gümüşün ons fiyatı 24,90 dolar, gümüşün gram fiyatı ekranlarda 15,35 lira, Kapalıçarşı ve bankalarda 16,00 liraya yükseldi.

ABD’de dün açıklanan fabrika siparişleri ve JOLTS açılan iş verileri sonrasında altın yüzde 1,67, gümüş yüzde 3,55 değer kazandı. Fed’in Mayıs’ta 25 baz puan faiz artırmayacağı beklentisi, yükselişlerde etkili oldu.

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Heyecan yapmamak en doğrusu!

Yani, aşağıda alanı kalan altın ve gümüş fiyatlarında alım yapamayanlar üzülmemeli.

Dolar endeksinin (dxy), 101,17 seviyesine gerilemesi, yükselişi şimdilik destekliyor.

Yukarda 103 direnci hâlâ bulunmakta fayda var.

2023 altın ve gümüş yılı. Ondan şüphemiz yok. Ama şimdi değil. 2023’ün ilk çeyreğine bakalım, finansal varlıkların getirisi ne olmuş?

Dolar/TL = Yüzde 30,7

Euro/TL = Yüzde 27,4

Gram altın = Yüzde 32,9

1’lik yine gram altında.

Dün ne oldu?

Borsa, döviz kurları, altın ve gümüşün ons ve gram fiyatları, pariteler, Bitcoin hepsi yükseldi.

Bu normal değil.

Alım için bekleyenler sessizce beklemeli, satış yapacaklar ise acele etmemeli.

Ne yükseliş ne de düşüş bitmedi.

Piyasa sadece bir çıkış yolu arıyor, belirsizlik çok.

Haziran sonrası bin 300-bin 400-bin 500’lü rakamlara alışırız.

Ons altın da 2 bin 350 dolar.

Gümüşün gram fiyatında 20 lira, ons da 40 dolar.

Makas aralığını açmaya devam ediyorlar.

Ondan sebep satış için risk almamak en mantıklısı.

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