Ünlü yatırım şirketi kazandıracak yolu açıkladı! Altın fiyatları, ABD'de tarım dışı istihdama kilitlendi! Gram altında rekor...

Altın dün ABD'de fabrika siparişlerinin şubatta beklentilerin üzerinde bir şekilde yüzde 0.7 düştüğünün ve açık iş sayısının 2021'den bu yana ilk kez 10 milyonun altına gerilediğinin açıklanmasıyla yönünü yukarı çevirdi. Altının ons fiyatı dün 2.000 doların üzerine tırmanırken bu sabaha karşı Asya piyasalarının açılmasıyla 2.025 dolara kadar yükseldi.

Benzer saatlerde düşük hacimli piyasada dolar/TL'nin 19.23'ü de aşmasıyla yurtiçinde gram altın 1.252 lirayı aşarak rekor kırdı.

Gram altın son zamanlarda tarihi zirveleri görüyor. ALB Yatırım tarafından yapılan altın analizinde, ons altının yükselmesinde ABD’deki tarım dışı istihdama dikkat çekildi. Ayrıca analizde, ABD’deki bankacılık krizine ve iş ilanı sayısına vurgu yapıldı.

Ünlü ALB Yatırım şirketi tarafından yapılan altın analizinde, “ABD'de, bankacılık krizinin durgunluk korkularını beslemesi ve son açıklanan ekonomik verilerin beklenti altında kalmasıyla birlikte, dolar endeksinde (DXY) gerileme ve altın fiyatlarında yükseliş yaşanıyor. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam beklentilerin altında kalırsa, altında yükseliş ivmelenebilir” denildi.

ABD'de iş ilanı sayısı şubatta 632 bin azalarak 9,93 milyon oldu; beklenti 10,5 milyondu. Ülkede fabrika siparişleri şubatta yüzde 0,7 düştü. Beklenti, yüzde 0,5 gerileme yönündeydi. ALB Yatırım tarafından yapılan analizde, her iki verinin de ekonomide soğumaya işaret ettiği belirtilerek, “ABD'de iş ilanı sayısı ve fabrika siparişlerinin beklentiden fazla azalması, “Faizde daha agresif FED' öngörülerini zayıflatıyor. Bu etki ile ons altın tekrar 2 bin doları aştı. Cuma günü açıklanacak ABD Tarım Dışı istihdam verisi, 240 bin olan beklentilerin altında gerçekleşirse, ons altında yükselişlerin devamı ve 2 bin 70 dolarda bulunan tarihi zirveye doğru hareketlilik gerçekleşebilir. Bu durumda gram altında da bin 285 TL'ye varabilecek yükseliş görülebilir” denildi.

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Dolar endeksinde zayıf görünüm

Dolar endeksinde (DXY) yaşanan gelişmelere de dikkat çekilen analizde, “2 Şubat'ta 100,800 seviyesinden yukarı dönen ve 8 Martta 105,800 ile zirve yapan DXY, 5 Nisan işlemlerinde 101,400 sınırına kadar çekildi. Tarım dışı istihdamın beklenti altında kalması, burada da 100,800 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasını ve 98,00-97,00 bandına varabilecek geri çekilmeleri beraberinde getirebilir. DXY'de 101,900 seviyesinin üzerine yükselme ve bu seviye üzerinde ‘kalıcılık' sağlanmadığı takdirde, düşüş baskısının devam etmesi beklenebilir. Doların küresel anlamda zayıflaması, altın fiyatlarını destekleyecek bir unsur olarak öne çıkıyor” ifadelerine yer verildi.

Kazandıracak yol!

Petrol fiyatları nasıl etkiler?

Şirketin analizinde; petrol fiyatlarında arz kesintisinden dolayı son yaşanan yükselişin enflasyonist baskı üzerinde bir miktar etkili olabileceği; ancak Brent petrolde 89 doların aşılmadığı müddetçe, bu etkinin sınırlı kalabileceği belirtildi. Analizde, “FED ve ECB faizde frene bassa da, fonlama oranlarının bir süre daha yukarıda kalacak olması, altın tarafında kısa vadede öngörülenden daha agresif fiyatlamaların önünü alabilir” değerlendirilmesinde bulunuldu.

FED FAİZ ARTIŞINA SON MU VERECEK?

Dün, iş gücü piyasalarındaki sinyaller ve Dimon'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik tahminler yüzde 58'den yüzde 42'ye indi.

Fed'in faiz artırımlarına son verebileceğine yönelik beklentilerin öne çıkması tahvil piyasalarında da alış ağırlıklı seyrin güçlenmesine sebep olurken, ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 14 baz puan gerileyerek yüzde 3,83'e inmesinin ardından yeni günde yüzde 3,87'de dengelendi.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Gram altın fiyatı alış: 1.254,48 satış: 1.254,68

Çeyrek altın fiyatı alış: 2.078,00 satış: 2.101,00

Yarım altın fiyatı alış: 4.156,00 satış: 4.202,00

Tam altın fiyatı alış: 8.509,00 satış: 8.588,00

Cumhuriyet altın fiyatı alış: 8.361,00 satış: 8.487,00

Ons altın fiyatı alış: 2.023 satış: 2.023

Ata altın fiyatı alış: 8.321,99 satış: 8.528,58