0553 313 94 23

Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'ın Türkiye'nin F-35 programına tekrar kabul edilmesi için S-400 programından tamamen çıkması gerektiği açıklamasını değerlendiren Rus uzman Aleksey Leonkov, "ABD, diğer NATO üyelerinin de Türkiye’yi takip edeceğinden korkuyor" dedi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:04
Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor

Arsenal Oteçestva dergisinin finans müdürü, askeri uzman Aleksey Leonkov, “ABD, Türkiye’yi şantaj etme konusunda başarısız olduğu için şimdi Mark Esper de korktuklarını belli etmemeye çalışıyor. Türkiye’nin S-400 programından çıkmasının dışında bu sistemleri tamamen ülkeden çıkarması yönündeki talep, gazetecinin sorusundan diplomatik bir şekilde kaçma çabasıdır” yorumunda bulundu.

"Yunanistan'ın elinde S-300 var aynı zamanda F-16 kullanıyor"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Rus sistemlerin NATO sistemleriyle uyuşmadığı yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Rus uzman, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

"Eğer F-35’ler Türkiye ordusuna teslim edilseydi Türk uzmanlar bu uçakların ayarını, S-400 ‘hedef tabanının’ onları dost uçak olarak tanımlayacak şekilde yapabilirdi. Hiçbir şekilde de gizli bilgi sızdırmazdı. Misal Yunanistan’ın elinde Rus S-300 sistemleri var ve aynı zamanda F-16 kullanıyor. Ama nedense kimse aklına bile getirmedi böyle suçlamayı"

"NATO üyesi bir ülke Rusya'dan silah alıyorsa bu diğerleri için emsal oluşturur"

Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının ve Esper’in son açıklamasının ‘trajikomedi’ olarak nitelendiren Leonkov, gerçek sebebin, ABD’nin silah pazarındaki çıkarları olduğunu belirterek, “Eğer bir NATO üyesi ülke Rusya gibi bir rakipten silah alıyorsa ittifakın diğer üyeleri de bu örneği takip edebilir, emsal oluşur. Ayrıca ABD’nin ürettiği silahın söylendiği gibi etkili olmadığı bilgisi yayılabilir ittifak içinde” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:04
  1. ABD
  2. Türkiye
  3. NATO
  4. Rusya

YORUM YAZ

  • 99 SENEYE DEĞERMİ DÜNYALIK MENFATİNİZİÇİN 99 SENEYE DEĞERMİ DÜNYALIK MENFATİNİZİÇİN 29 dk önce
    İÇİMİZDKİLER KÖLEOLMAK İSTİYOSANIZ YIKAR KÖLEOLURSUNUZ OSMALIYI YIKAALAR OSMALI İSLAM DÜNYADAKİ MAZLUMLARIN BEDUASINI NEYAPACAKSINIZ

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

12 Dev Adam, Dünya Kupası’nda sahne alıyor
  1. 12 Dev Adam, Dünya Kupası’nda sahne..
  2. Akhisar’da ’Zafer’ gecesi fener alayı..
  3. Pinhani Lüleburgaz’da konser verdi
  4. Kapıkule’de PKK şüphelisi yakalandı
  5. Sultanbeyli'de trafik kazası: 2 yaralı
  6. Manavgat’ta zafer coşkusu yaşandı
  7. Abdülkadir Ömür Fenerbahçe maçında..
  8. Yukatel Denizlispor'da Sackey sözleşme..
  9. Burhaniye’de otomobilin motoruna giren..
  10. Jandarmadan Sakin Kent’e uyuşturucu..
  11. Bakanlık uyardı! Yaptırmayana 1546..
  12. Başakşehir Ayazma TOKİ sözleşme tarihi..
  13. Muş'ta aracın çarptığı 10 yaşındaki..
  14. Tekirdağ DSYB’den Malkara jandarmaya..
  15. Akhisar Nostalji Futbol Turnuvası sona..
  16. (Düzeltme) Arkadaşlarıyla şakalaşırken..
  17. Kaçak göçmenler jandarma uygulamasında..
  18. Arıl’daki 84 bin 750 fidan gelecek..
  19. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
  20. Malkara’da 5 kaçak göçmen yakalandı
  21. Evde aşure nasıl yapılır?
  22. Araç sahipleri için son uyarı! Bin 546..
  23. Adıyaman'da feci kaza!: 1 ölü, 2 yaralı
  24. Gezinin imamı şaşırtmadı! HDP’ye yine..
  25. Ömer Toraman’dan 30 Ağustos Zafer..
  26. Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da bir..
  27. Nişan törenindeki kavganın şüphelisi..
  28. Esenyurt’ta sahte altın ve dolar..
  29. Mesai arkadaşına SMS ile hakaret etti..
  30. Vatandaşlardan Canpolat’a teşekkür
5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
Almanlardan haritalı provokasyon
Almanlardan haritalı provokasyon
Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı

Günün Karikatürü

31 Ağustos 2019
Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"