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Dünya Rus savaş uçağından İngiliz jetine füze!
Dünya

Rus savaş uçağından İngiliz jetine füze!

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Bir Rus savaş uçağının Karadeniz'de İngiliz jetinin yakınına füze fırlattığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 15:46:00 -
Rus savaş uçağından İngiliz jetine füze!

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Parlamentoda yaptığı konuşmada, Karadeniz üzerinde rutin devriye görevini icra eden İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait silahsız bir uçağın yakınına bir Rus uçağından füze fırlatıldığını bildirdi.

İngiltere'nin 29 Eylül'de meydana gelen bu olayın ardından devriyeleri askıya aldığını ve endişelerini Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya ilettiğini söyleyen Wallace, Rusya'nın bunun "teknik bir arıza" olduğunu belirttiğini aktardı.

Wallace, İngiltere'nin daha sonra devriyelere yeniden başladığını belirterek olayı "potansiyel olarak tehlikeli" şeklinde nitelendirdi ancak bunun "kasıtlı bir tırmanma" olarak görülmediğini sözlerine ekledi.

Bakan Wallace, "Analizimiz bunun bir arıza olduğu konusunda uyuşuyor" değerlendirmesinde bulundu.

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