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Dünya Rus petrol fiyatı 120 dolara doğru gidiyor! Bu durum akaryakıt zammı olarak dönecek
Dünya

Rus petrol fiyatı 120 dolara doğru gidiyor! Bu durum akaryakıt zammı olarak dönecek

Kiev ile Moskova yönetimleri arasındaki savaş gerginliği petrol fiyatlarını altüst etti. Rus petrolü 95 doları geçerek rekora koşuyor. Bu durumun akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 10:05:00 -
Rus petrol fiyatı 120 dolara doğru gidiyor! Bu durum akaryakıt zammı olarak dönecek

Rus Ural marka petrolün varil fiyatı 95 doları geçerek son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Argus ajansının verilerine yer veren Rus medyası, Rus petrolünün en son 17 Eylül 2014'te 96,18 doları gördüğünü hatırlattı.

Fiyat artışının başlıca sebebi olarak Ukrayna krizi nedeniyle jeopolitik gerilimin artması gösterildi. Fiyatları yukarı yönde hareketlendiren bir diğer faktör de petrol arzının yeterli olmadığı yönündeki endişe.

RBC'nın görüşüne başvurduğu piyasa analistleri, boğa trendinin devam etmesi durumunda birkaç hafta içinde psikolojik 100 dolar bariyerinin aşılabileceğine dikkat çekti.

Bank of America analistleri ise 2022 bitmeden petrol varil fiyatının 120 dolara ulaşacağını öngörüyor.

Rusya bu yıl Ural marka petrol satışından elde edilecek ortalama varil gelirini 44,2 dolar olarak belirlemişti. Bu fiyatın üstünde gerçekleşen bütün satışlar bütçeye fazla yazılıyor.

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