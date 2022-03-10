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Dünya Rus oligarkların milyon dolarlık yatları Kuşadası’na sığındı!
Dünya

Rus oligarkların milyon dolarlık yatları Kuşadası’na sığındı!

ABD ile Avrupa Ülkelerinin Rus Devlet Başkanı Putin'e yakın oligarkların mal varlıklarına el koyarken, bazı oligarklar hızlı davranarak süper lüks yatlarını yaptırım uygulamayan Türkiye'ye gönderdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 13:51:00 -
Rus oligarkların milyon dolarlık yatları Kuşadası’na sığındı!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı ambargo ve yaptırımlar da her geçen gün ağırlaştırılıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin ile bağları olan Rusya’nın süper zenginlerin malvarlıklarına el konulmaya başlamasıyla, oligarklar milyon dolar değerindeki yatlarını kurtarmak için rotalarını Türkiye'ye çevirdi.

Aralarında Rus Oligark Özbek doğumlu Rus işadamı İskender Mahmudov'a ait Predator'un olduğu üç süper lüks yat Kuşadası Setur Marina'ya geldi. Diğer iki yatın kimlere ait olduğu öğrenilemedi.

Başka Yatların da Gelmesi Bekleniyor

Türkiye'nin yaptırım uygulama kararı olmadığı için Rus milyarderler ve Putin’e yakın isimlerin mal varlıklarını kaçırmak için Türkiye, Karadağ, Maldivler, Hindistan gibi ülkeleri tercih ettikleri belirtiliyor. Avrupa sularında ve limanlarında bazı birçok oligarkın lüks yatına el konulduğu haberlerinden sonra, özellikle Avrupa sularında olan yatların Türkiye limanlarına yöneldikleri öğrenildi.

Her Biri Servet Değerinde

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre 9,41 milyar dolar mal varlığı olduğu tahmin edilen İskender Mahmudov'un Prodetor teknesi 73 metre uzunluğunda. 15 mürettebatın çalıştığı süper lüks yatta 10 misafir için yatak var. Piyasa değerinin 100 milyon doların üstünde olduğu belirtilen Prodetor ile diğer teknelerin savaş sona erinceye kadar Kuşadası'nda kalması bekleniyor.

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