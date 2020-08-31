Rus lider Putin'e yakınlığıyla bilenen Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun üç ülkeye girişi yasaklandı

Avrupa'da devam eden gerilimde yeni perdeyi Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda açtı.

Nauseda yaptığı açıklamada Belarus lideri Alexander Lukaşenko'nun da aralarında bulunduğu 30 Belaruslu devlet yetkilisinin Litvanya, Estonya ve Letonya'ya girişlerinin yasaklandığını ifade etti.

Bugün düzenlediği toplantıda gazetecilere konuşan Gitanas Nauseda, Belarus'ta Alexander Lukaşenko karşıtı gösterilerde protestoculara yönelik şiddette rol oynayan devlet yetkilileri için alındığını belirtti.

Litvanya, Estonya ve Letonya tarafından uygulanacak bu yaptırımın listedeki ilk adım olduğunun altını çizen Litvanya lideri Nauseda, ilerleyen zamanda yaptırımların genişletilebileceğini kaydetti.

Nauseda şunları söyledi:

"Rejim ile toplum arasında barışçıl bir diyaloğa ve anlaşmaya ihtiyacımız olduğunu söyledik. Ancak görüyoruz ki rejim buna henüz hazır değil. Bu noktada ilerlememiz ve diğer ülkelere bir örnek göstermemiz gerektiğini görüyoruz."

Litvanya, Belarus'taki seçimlerde hezimete uğramasının ardından ülkeyi terk eden muhalefet adayı Svetlana Tikhanovskaya'ya da ev sahipliği yapıyor.

Putin'den Lukaşenko'ya davet

Rusya lideri Vladimir Putin ise Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko'yu Moskova'ya davet etmişti.

Bu kritik gelişmenin ardından Kremlin'in Lukaşenko iktidarını destekleyeceği yorumlarını da beraberinde getirmişti.