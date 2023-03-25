Rus isim tedirgin etti: Kızıldeniz Hatay'a kadar ulaşacak

“Türkiye’de yaşanan depremler, dünyanın kesintisiz genişlediğinin kanıtı.” Rus jeofizikçi Anatoliy Çerepovskiy, Türkiye’de yaşanan deprem silsilesine dair öngörülerini paylaştı.



Çerepovskiy, Nezavisimaya Gazeta’da kaleme aldığı yazıda, Lut Gölü’nün fay hattında olduğunu, bu gölün kıyısının, deniz seviyesinin 430 metre altındaki su seviyesi ile dünyanın en alçak kara alanı olduğunu belirtti.



Bu bölgede birkaç bin yıl içinde kaçınılmaz olarak doğa felaketleri yaşanacağını öngören uzman, depremlerin meydana gelmesi ile dünya yüzeyinin daha fazla çökeceğini, bu olayların sonucunda Lut Gölü’nün okyanusun bir parçası haline geleceğini ifade etti.



Kızıldeniz tarafından gelen fay hattının, Ürdün Vadisi boyunca, Lübnan ve Suriye topraklarından Türkiye’nin güneydoğu gölgesine kadar ilerlediğine dikkat çeken jeofizikçi, “Burası 6 Şubat 2023 depreminin olduğu yer. Türkiye topraklarının tamamı Akdeniz kıvrım kuşağına düşüyor ve jeologlar bu kıvrım kuşağının oluşumunun bugüne kadar devam ettiğine inanıyorlar, bu nedenle burada yeni depremler ve volkanik patlamalar beklenebilir” değerlendirmesinde bulundu.



“Kızıldeniz Hatay’a kadar uzanacak” başlığını kullanan uzman, “Türkiye'de meydana gelen depremlerin merkez üsleri haritasında, Kızıldeniz'den uzanan bir fayın Türkiye'nin en güneyindeki Hatay bölgesinden geçtiği görülüyor. Buradaki tarlalarda zeminde 20-30 metre derinliğinde büyük gerilme çatlakları ve çukurlar belirdi, ancak depremlerin merkez üsleri, Akdeniz'in dibinde olduğu varsayılan ve karada neredeyse tüm Türkiye'yi kuzeydoğu yönünde takip eden Doğu Anadolu Fayı üzerinde yoğunlaşıyor" tespitlerini paylaştı.

Turkrus