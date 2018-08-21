'Rus hacker grubunu engelledik'

Microsoft, "Fancy Bear" (Süslü Ayı) adlı Rushacker grubunun Cumhuriyetçi Enstitü ve Hudson Enstitüsü gibi düşünce kuruluşlarının yanı sıra bazı senato ofislerini ve başka bazı kurumları da hedef aldıklarını duyurdu. Şirket söz konusu grubun Rus hükümetiyle ilişkili olduğunun düşünüldüğünü de kaydetti.

Amerikan New York Times gazetesi, Cumhuriyetçi Enstitü ve Hudson Enstitüsü'nün hedef alınmasının nedeninin, eskiden ABD Başkanı Donald Trump'ı desteklerken bu artık muhalif olmaları ve Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanmasını istemeleri olabileceğini yazdı.

'Son 2 yılda 12 benzer girişim'

Microsoft'a göre güvenlik uzmanları, saldırıda kullanılmak için alınan ve yazılım şirketinin kendi internet adreslerini andıran alan adlarının kontrolünü ele geçirerek girişimi önledi.

Microsoft Başkanı Brad Smith blog yazısında, "2018'deki ara seçimler nedeniyle ABD'deki siyasi partilerle ilişkide bulunan gruplara yönelik bu tip güvenlik tehditlerinin artmasından endişeliyiz" ifadelerini kullandı.