  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rus donanmasının kalbi vuruldu! Kırım sarsıldı
Dünya

Rus donanmasının kalbi vuruldu! Kırım sarsıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-22 14:42:00 -
Rus donanmasının kalbi vuruldu! Kırım sarsıldı

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'ndaki Sivastopol'de Rus Karadeniz Donanmasının karargahına füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Sözde Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düşman, donanma karargahına füze saldırısı düzenledi. Lunaçarskiy Tiyatrosu'nun yanına parça düştü." ifadelerini kullandı.

Tüm acil servis hizmetlerinin olay yerine sevk edildiği bilgisini paylaşan Razvojayev, zayiatla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Halkı sükunete çağıran Razvojayev, olay yeriyle ilgili sosyal medyada fotoğraf ve video paylaşılmamasını istedi.

Razvojayev, ikinci bir açıklamayla yeni bir füze saldırısı olabileceğini duyurarak, vatandaşlara şehir merkezine gelmemeleri ve binalardan çıkmamaları çağrısı yaptı.

Rusya, 2014'te Kırım ve Sivastopol'ü Ukrayna'dan yasa dışı olarak ilhak etmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Putin'den, Çin'e direniş çağrısı" target="_blank">
Rusya Devlet Başkanı Putin'den, Çin'e direniş çağrısı
Rusya Devlet Başkanı Putin'den, Çin'e direniş çağrısı

Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin'den, Çin'e direniş çağrısı

İslami bankacılığa katılan ilk Rus bankası belli oldu
İslami bankacılığa katılan ilk Rus bankası belli oldu

Ekonomi

İslami bankacılığa katılan ilk Rus bankası belli oldu

Karabağ'da provokasyon! Azerbaycan duyurdu Rus askerleri öldürüldü
Karabağ'da provokasyon! Azerbaycan duyurdu Rus askerleri öldürüldü

Dünya

Karabağ'da provokasyon! Azerbaycan duyurdu Rus askerleri öldürüldü

Rusya, Kiev’i vurdu!
Rusya, Kiev’i vurdu!

Dünya

Rusya, Kiev’i vurdu!

Rus milyarder çıldırdı! Türkiye'de açacak
Rus milyarder çıldırdı! Türkiye'de açacak

Ekonomi

Rus milyarder çıldırdı! Türkiye'de açacak

O ünlü isim meğer herkesi kandırmış! Güya o mesleği yapıyordu! Gerçekte 'Rus ajanı' çıktı
O ünlü isim meğer herkesi kandırmış! Güya o mesleği yapıyordu! Gerçekte 'Rus ajanı' çıktı

Dünya

O ünlü isim meğer herkesi kandırmış! Güya o mesleği yapıyordu! Gerçekte 'Rus ajanı' çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23