Rus bilim insanından çarpıcı iddia! Koronavirüsün nasıl ortaya çıktığını açıkladı

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ile ilgili çeşitli çalışmalara imza atan Rus bilim insanı Peter Chumakov, çarpıcı bir iddiayla gündeme geldi.

Chumakov, yüzbinlerce insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüsün, Çinli bilim insanlarının uzun süredir yürüttüğü aşı çalışmaları sırasında yanlışlıkla üretildiğini iddia etti.

Peter Chumakov yaptığı açıklamada, Çinli bilim insanlarının 10 yılı aşkın bir süredir koronavirüsün çeşitli türleri üzerinde çalışmalarını sürdürdükleri, HIV ya da immün yetmezlik virüslerine karşı aşı geliştirmek için çalıştıkları sırada Covid-19 virüsünün ortaya çıkmış olabileceğini belirtti.