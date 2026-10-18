İstanbul’da sağanak sona eriyor! 1942’den bu yana en yüksek yağış ölçüldü

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Son günlerde yurdun büyük bölümünde etkili olan yağışlı hava sistemi, Türkiye’yi terk etmeye hazırlanıyor. Özellikle İstanbul’da etkili olan sağanak yağışların ardından hava koşulları normale dönmeye başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Cengiz Çelik, önümüzdeki günlere ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. İstanbul’da metrekareye 261 kilogram yağış düşerken, kentte 1942’den bu yana kaydedilen en yüksek yağış miktarına ulaşıldığı belirtildi. Şiddetli yağışların ardından etkisini kaybeden sistemin kuzeye doğru hareket ettiğini belirten Çelik, yurdun büyük bölümünde kuvvetli yağış beklentisinin sona erdiğini bildirdi.

KUVVETLİ YAĞIŞLAR SONA ERDİ

Yağışlı sistemin hem kuzeye çekildiğini hem de zayıfladığını ifade eden Cengiz Çelik, Batı Karadeniz’de bazı bölgelerde yağışların aralıklarla devam ettiğini söyledi. Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde yağışların şiddetini azalttığını belirten Çelik, bu yağışların önümüzdeki saatlerde etkisini kaybetmesinin beklendiğini kaydetti. Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinde de kısa süreli yağış geçişlerinin görülebileceğini aktaran Çelik, ülke genelinde kuvvetli yağış beklenmediğini ifade etti. Çelik, mevcut durumla ilgili değerlendirmesinde, “Sistem tamamen etkisini kaybetti, kuzeye çekildi. Şu andan itibaren artık bir sıkıntı oluşturacak bir durum yok” dedi.

İSTANBUL’DA 3-4 GÜN YAĞIŞ BEKLENMİYOR

İstanbul’da yağışın sona erdiğini ve havanın parçalı bulutlu seyrettiğini belirten Çelik, güneyden, Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinden yaklaşan bulut kütlesinin kentte önemli bir yağışa neden olmasının beklenmediğini söyledi. Önümüzdeki 3-4 saat içinde hafif bir yağış geçişinin yaşanabileceğini kaydeden Çelik, bunun kuvvetli bir yağış olmayacağının altını çizdi. İstanbul’da önümüzdeki 3-4 gün boyunca yağış beklentisinin bulunmadığını belirten Çelik, sıcaklıkların ise kademeli olarak yükseleceğini bildirdi.

ANKARA VE İZMİR’DE SICAKLIKLAR YÜKSELECEK

Yurt genelinde sıcaklıkların önümüzdeki günlerde artacağını belirten Çelik, Ankara ve İzmir için de yağışsız bir döneme işaret etti. Ankara’da sıcaklıkların önce 14 derece civarına çıkacağını, ardından 18-19 derecelere ulaşacağını ifade eden Çelik, İzmir’de de benzer bir yükseliş yaşanacağını kaydetti. İzmir’de pazartesi günü 22 derece civarında olması beklenen sıcaklıkların çarşamba günü 25 dereceye, ilerleyen günlerde ise 26-27 derecelere kadar çıkabileceğini belirtti.

Çelik, önümüzdeki 4-5 günlük süreçte ülke genelinde önemli bir yağış beklentisinin bulunmadığını, yalnızca Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklarla yağış geçişlerinin görülebileceğini aktardı.

BATI’DA KAR BEKLENMİYOR

Son yağışlı sistemin mevsim normallerine göre daha soğuk bir karakter taşıdığını belirten Çelik, bu nedenle Bolu’nun yüksek kesimleri ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde, özellikle rakımı 2 bin metrenin üzerindeki bölgelerde yer yer kar yağışı görüldüğünü söyledi. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışlarının giderek daha sık görülebileceğini ifade eden Çelik, mevcut tahminlere göre önümüzdeki 4-5 gün ila bir haftalık süreçte batı bölgelerde kar yağışı beklenmediğini kaydetti. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise yağışlarla birlikte kar ihtimalinin bulunduğunu belirten Çelik, Kars, Ardahan ve Erzurum’un yüksek kesimlerinde önümüzdeki günlerde kar yağışlarının görülebileceğini dile getirdi.

TRABZON’DA MAÇ SAATİNDE SICAKLIK 17-18 DERECE

Trabzon’da önümüzdeki günlerde yağış ihtimalinin bulunduğunu ancak yağışların sürekli olmayacağını belirten Çelik, özellikle kısa süreli ve hafif yağış geçişlerinin görülebileceğini ifade etti. Kentte havanın çoğunlukla parçalı ve çok bulutlu olmasının beklendiğini kaydeden Çelik, en yüksek sıcaklığın 20, en düşük sıcaklığın ise 15 derece civarında olacağını bildirdi. Çelik, maç saatinde sıcaklığın yaklaşık 17-18 derece seviyesinde seyredeceğini belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Cengiz Çelik’in değerlendirmelerine göre, Türkiye’yi etkisi altına alan kuvvetli yağışlı sistemin etkisini büyük ölçüde yitirmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde daha sakin ve ılık bir hava bekleniyor.