75 bin yıllık “cinayetin” izi bulundu! İskeletteki esrarengiz delik bilim insanlarını şaşkına çevirdi
Irak’taki Şanidar Mağarası'nda bulunan 75 bin yıllık Neandertal kalıntıları, tarih öncesi döneme ilişkin çarpıcı bir sırrı ortaya çıkardı. Kürek kemiğinde tespit edilen 15 milimetrelik yuvarlak deliği inceleyen bilim insanları, Neandertalin sivriltilmiş ahşap bir mızrakla göğsünden vurularak öldürülmüş olabileceğini belirledi. Daha da şaşırtıcı olan ise aynı kişinin ölümünden en az bir yıl önce yüzüne aldığı ağır darbeye rağmen hayatta kalmış olması.