75 bin yıllık “cinayetin” izi bulundu! İskeletteki esrarengiz delik bilim insanlarını şaşkına çevirdi

ÖLÜSÜNÜ DE ÖYLECE BIRAKMAMIŞLAR Gizem bununla da bitmiyor. Shanidar A, mağaranın içindeki büyük bir kaya sütununun arkasında bulunan küçük bir alanda diğer Neandertallerle birlikte bulundu. Burada dört yetişkin ve bir bebeğe ait toplam beş Neandertalin kalıntıları ortaya çıkarıldı. Bedenlerin farklı zamanlarda aynı noktaya bırakılmış olması, Neandertallerin ölülerini gömmek için bilinçli olarak aynı yere geri dönmüş olabileceklerini düşündürüyor. Araştırmacılar bunun için en iyi açıklamanın “kasıtlı ve sembolik cenaze davranışı” olduğunu belirtiyor. TEK BİR İSKELET, İKİ FARKLI HİKÂYE 75 bin yıldır mağaranın altında yatan Shanidar A, Neandertaller hakkındaki “ilkel mağara insanı” algısını bir kez daha sorgulatıyor. Bir tarafta ağır yaralanmış bir grup üyesine uzun süre yardım etmiş olabilecek bir topluluk, diğer tarafta ahşap mızrakla gerçekleşmiş olabilecek ölümcül bir saldırı var. Bilim insanlarının önünde şimdi çok daha büyük bir soru bulunuyor: Shanidar A'yı 75 bin yıl önce kim ve neden öldürdü? Bu sorunun kesin cevabı belki hiçbir zaman bulunamayacak. Ancak kürek kemiğindeki yalnızca 15 milimetrelik delik, insanlığın uzak geçmişindeki şiddete ilişkin çok önemli bir ipucu olarak kayıtlara geçti.