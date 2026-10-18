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Dünya Türkiye düşmanı Siyonist Vance, Beyaz Saray'a göz dikti! 2028'de başkanlık için aday olabilirmiş
Dünya

Türkiye düşmanı Siyonist Vance, Beyaz Saray'a göz dikti! 2028'de başkanlık için aday olabilirmiş

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Türkiye düşmanı Siyonist Vance, Beyaz Saray'a göz dikti! 2028'de başkanlık için aday olabilirmiş

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 2028 başkanlık seçimlerinde aday olma ihtimalinin bulunduğunu belirterek konuyu değerlendirdiğini söyledi. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan geçmişteki skandal iddiaları, katil İsrail'e ve siyonist lobilere olan sadakatiyle hafızalara kazınan Vance'in bu çıkışı, Washington'daki emperyalist odakların yeni dönem hesaplarını bir kez daha ifşa etti.

Küresel siyonist şebekelerin ve Washington’daki savaş lobilerinin en hevesli savunucularından biri olan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 2028 yılındaki başkanlık yarışına göz diktiğini duyurdu. Seçimlerde aday olma ihtimalini masada tuttuğunu belirten Vance'in bu açıklaması, uluslararası siyasette ve Türkiye karşıtı çevrelerde yakından takip ediliyor.

SİYONİST LOBİLERİN VE KATİL İSRAİL’İN SADIK MAŞASI

İsrail'in Orta Doğu'da döktüğü masum kanına ve soykırım politikalarına verdiği sınırsız destekle bilinen Vance, emperyalist mekanizmaların çarklarını döndüren isimlerin başında geliyor. Bölge ülkelerinin aleyhine olan her türlü projenin arkasında duran bu zihniyet, Washington'daki lobilerin himayesinde siyasi kariyerini tırmandırmaya devam ediyor.

TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI VE ERDOĞAN’I HEDEF ALAN KÜSTAH İDDİALARI UNUTULMADI

Türkiye'nin bağımsız ve dik duruşlu dış politikasından duydukları rahatsızlığı her fırsatta kusarak sömürgeci mentalitelerini belli eden Vance, geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine savurduğu küstah ve mesnetsiz iddialarla da tanınıyor. Türkiye'nin küresel ölçekteki diplomatik zaferlerine gölge düşürmeye çalışan, liderimizi ve ülkemizi hedef alan bu tür figürlerin 2028 için niyet beyan etmesi, küresel odakların gelecekte de aynı saldırgan çizgiyi sürdürme niyetinde olduğunu açıkça kanıtlıyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, CBS News tarafından düzenlenen programda seçmenlerin sorularını yanıtladı.

Vance, siyasi geleceğine, İran'la savaşa, ABD ekonomisine ve göç politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ELBETTE ADAY OLMA İHTİMALİM VAR"

2028'de başkanlık için yarışmama ihtimali olup olmadığı sorulan Vance, "Elbette (aday olmama) ihtimalim var." dedi.

Vance, önemli yaşam kararlarını erteleme eğiliminde olduğunu belirterek, bu konuyu düşünmesi gerektiğini ifade etti.

"EKONOMİK SORUNLAR TEK BAŞKANLIK DÖNEMİNDE ORTAYA ÇIKMADI"

Dört küçük çocuğu bulunduğunu hatırlatan Vance, eşi Usha Vance'in siyaseti hiçbir zaman çok sevmediğini ancak kamu hizmetine önem verdiğini dile getirdi.

Vance, ABD ekonomisi hakkında da hayat pahalılığıyla mücadele ve ekonomik toparlanma için zamana ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, ülkedeki ekonomik sorunların tek bir başkanlık döneminde ortaya çıkmadığını savundu.

"SAVAŞ BİTTİĞİNDE BENZİN FİYATLARI DA DÜŞECEK"

İran'la savaş nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatlarına değinen Vance, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatının engellenmesinin küresel enerji arzı açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret ederek, çatışmalar sona erdiğinde benzin fiyatlarının düşeceğini öne sürdü.

(Trump ve Vance Kudüs'teki 'Ağlama Duvarı' önünde )

ICE GÖREVLİLERİNİN HATALARI VE VERİ MERKEZLİ EKONOMİK ETKİSİ

Vance, ülkedeki göçmenlere yönelik uygulamalarıyla tartışma konusu olan ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerinin hata yaptığını kabul ederek, bu durumlarda soruşturma ve disiplin süreçlerinin işletilmesi gerektiğini belirtti.

H-1B çalışma vizesi sahiplerini daha önce "yabancı sözleşmeli hizmetçiler" olarak nitelendiren açıklamalarına ilişkin eleştirilere de yanıt veren Vance, söyleminin kusurlu olduğu noktaların sorumluluğunu üstlendiğini ifade etti.

Trump'ın kişisel ticari çıkarlarını başkanlık görevinin önüne koyup koymadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Vance, başkanın yolsuzluğa katıldığına veya buna göz yumduğuna dair herhangi bir kanıt görmediğini söyledi.

Vance, yapay zeka sektöründeki büyümeyle sayıları artan veri merkezlerinin yerel topluluklara ekonomik katkı sağlaması ve konutların elektrik faturalarını artırmaması gerektiğini kaydetti.

Veri merkezlerinden elde edilen ekonomik kazanımların yalnızca teknoloji milyarderlerine gitmemesi, toplumun geneline yayılması gerektiğini vurguladı.

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