Röntgende ortaya çıktı! Mide ve bağırsaklarında 101 parça uyuşturucu bulundu
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Bitlis Tatvan'da durdurulan yolcu otobüsündeki yabancı uyruklu bir şüphelinin röntgen ve tomografi görüntülerinde, mide ve bağırsaklarında 101 parça halinde toplam 758 gram metamfetamin tespit edildi.
Tatvan’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında durdurulan bir yolcu otobüsünde dikkat çeken bir olay ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Bu kapsamda Tatvan ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde bulunan yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin röntgen ve tomografi görüntülerinde mide ve bağırsaklarında 101 parça halinde toplam 758 gram metamfetamin bulunduğu tespit edildi. Uyuşturucu doğal yolla ele geçirildi.
Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.