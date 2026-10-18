  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suriye’nin Güneyinde İsrail'e karşı yeni silahlı yapılanma: 'Saraya Nuza Kabail' Kuruluşunu İlan Etti Son telefon sinyali Ayazağa Meydanı’ndan alındı! Selde kaybolan Babacanov’u arama çalışmaları sürüyor Almanya’da film gibi firar! Silahlı adamları hastaneyi basıp Diyar Gündüz’ü kaçırdı Hindistan’da tapınak önünde facia! Kamyon kalabalığın arasına daldı İstanbul Valisi Gül son durumu açıkladı: Selde kayıp olan 5 kişi aranıyor 4 kişi hayatını kaybetti! Kayak merkezinde çığ felaketi Netanyahu’ya seçim şoku! Rakibi 6 sandalye fark attı Trump İran için konuştu! “Bu işin sonu çok yakın” Ay’da nükleer santral kuruluyor! Rusya tarih verdi Şehadetinin üzerinden 100 yıl geçti! İskilipli Atıf Hoca’nın idamı büyük bir cinayettir
Aktüel Röntgende ortaya çıktı! Mide ve bağırsaklarında 101 parça uyuşturucu bulundu
Aktüel

Röntgende ortaya çıktı! Mide ve bağırsaklarında 101 parça uyuşturucu bulundu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Röntgende ortaya çıktı! Mide ve bağırsaklarında 101 parça uyuşturucu bulundu

Bitlis Tatvan'da durdurulan yolcu otobüsündeki yabancı uyruklu bir şüphelinin röntgen ve tomografi görüntülerinde, mide ve bağırsaklarında 101 parça halinde toplam 758 gram metamfetamin tespit edildi.

Tatvan’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında durdurulan bir yolcu otobüsünde dikkat çeken bir olay ortaya çıktı.

 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Bu kapsamda Tatvan ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde bulunan yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin röntgen ve tomografi görüntülerinde mide ve bağırsaklarında 101 parça halinde toplam 758 gram metamfetamin bulunduğu tespit edildi. Uyuşturucu doğal yolla ele geçirildi.

 

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 şüpheli için adli işlem başlatıldı: Niğde’de uyuşturucu tacirlerine geçit yok
3 şüpheli için adli işlem başlatıldı: Niğde’de uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Gündem

3 şüpheli için adli işlem başlatıldı: Niğde’de uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Saksıda uyuşturucu yetiştiren şahıs enselendi
Saksıda uyuşturucu yetiştiren şahıs enselendi

Yerel

Saksıda uyuşturucu yetiştiren şahıs enselendi

Bu nasıl konser! Uyuşturucu, alkol, sapkınlık: 3 kişi hastaneye kaldırıldı, 2 kişi öldü
Bu nasıl konser! Uyuşturucu, alkol, sapkınlık: 3 kişi hastaneye kaldırıldı, 2 kişi öldü

Gündem

Bu nasıl konser! Uyuşturucu, alkol, sapkınlık: 3 kişi hastaneye kaldırıldı, 2 kişi öldü

Zehir tacirlerine Kadıköy'de geçit yok! Polisin dikkati uyuşturucu çetesini çökertti!
Zehir tacirlerine Kadıköy'de geçit yok! Polisin dikkati uyuşturucu çetesini çökertti!

Yerel

Zehir tacirlerine Kadıköy'de geçit yok! Polisin dikkati uyuşturucu çetesini çökertti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23