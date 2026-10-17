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Gündem İBB davasında sıcak gelişme: 7 kişi tahliye edildi
Gündem

İBB davasında sıcak gelişme: 7 kişi tahliye edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İBB davasında sıcak gelişme: 7 kişi tahliye edildi

Ekrem İmamoğlu'nun "örgüt lideri" olarak yargılandığı İBB yolsuzluk ve rüşvet davasında sıcak bir gelişme yaşandı. Davada 7 kişi için tahliye kararı çıktı.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiaları ile yürütülen davada mütalaa açıklandı. Savcı, ara mütalaasında Ağaç AŞ Satınalma Müdürü Ümit Polat ile İBB Yeşil Alan ve Tesisler Şube Müdürü Nilgün Cendek’in tahliyesini talep etti.

 

7 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

 Mahkeme heyeti, mühendis Tolga Kılıç, Ağaç AŞ şefi Fatih Temür, İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek, Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Karaarslan, iş insanı Adem Başer, İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürü Nilgün Cendek ile Ağaç AŞ eski Satın Alma Müdürü Ümit Polat’ın tahliyesine karar verdi.

Tutuksuz sanıkların ise imza ve ev hapsi kararları kaldırıldı. Bazı tutuksuz sanıklar için yurt dışı çıkış yasağı ise devam ediyor.

Kararların ardından 2 Kasım'a ertelenen davada 46 tutuklu sanık kaldı.

 

İMAMOĞLU'NUN TTUTUKLUĞU DEVAM EDECEK

İBB'ye yönelik rüşvet ve ihalede yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp, İBB başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu 4 gün süren savunmasını tamamladı. İmamoğlu hakkındaki iddiaları bir kez daha reddetti.

Açıklanan ara karara göre Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen “Yolsuzluk” soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede “Örgüt lideri” olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Rüşvet”, “Suç gelirlerinin aklanması”, “Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, “Kişisel verilerin kaydedilmesi”, “Kişisel verileri ele geçirme ve yayma”, “Suç delillerini gizleme”, “Haberleşmenin engellenmesi”, “Kamu malına zarar verme”, “Rüşvet alma”, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, “İrtikap", “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “İhaleye fesat karıştırma”, “Çevrenin kasten kirletilmesi”, “Vergi usul kanununa muhalefet”, “Orman kanununa muhalefet” ve “Maden kanununa muhalefet” suçlarını işlediği iddia edildi.

 İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Yorumlar

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ağızlarından ALLAH düşmeyen bı iktidarın bu işleri yapması da bı tuhaf adalet işleri zor işlerdir Nefise ağır zor gelir...eee suçları yok salivermisler ..eee suçu olmadan niye içeri almışlar bunları adamlara iyi malzeme verdiler...et buysa kedi nerde kefi buysa et nerde hikayesine döndurduler bu işi akp hukumeti herşeyi kendi elleriyle ellerine yüzlerine bulaştirdilar...eee komik işler komik durumlara düşüyorlar...birisi diyecek falan hırsız bu kişinin kim olduğu da belli değil gizli tanık denilecek eee adamda kendini temize çıkarmaya çalışacak böyle bi ....rezillik saçmalık vs vs dünya tarihinde görülmüş değil ama akp hükümeti bununda öncüsü oldu...
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