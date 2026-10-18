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Siyaset Tavanı da tabanı da aynı zihniyet! Özgür’ün partisinde kavgalı seçim
Siyaset

Tavanı da tabanı da aynı zihniyet! Özgür’ün partisinde kavgalı seçim

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Tavanı da tabanı da aynı zihniyet! Özgür’ün partisinde kavgalı seçim

Kongrelerinde sık sık kavgaları görmeye alıştığımız CHP, yerini son zamanlarda Yeni Parti’ye bırakmış gözüküyor. İzmir’de İl başkanının belirleneceği ön seçimde Gaziemir’de gerginlik çıktı. İlçe Başkanı Orkan Yılmaz ile İl Gençlik Kolları Başkanı Efe Orbay Tekün arasında çıkan tartışma büyürken araya partililer de girdi.

CHP'de mutlak butlan kararından sonra Özgür Özel ve ekibi, partiden istifa etmiş ve Yeni Parti'yi kurmuştu.

Yeni Parti'nin kuruluş süreci tamamlandıktan sonra il ve ilçelerde de seçim süreci başladı.

Ancak Yeni Parti'de tıpkı CHP’de kavga eksik olmuyor.

Son kavganın olduğu yer ise İzmir oldu

Yeni Parti İzmir teşkilatında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç arasında kıyasıya yarış yaşanıyordu.

Ön seçimden çıkacak olan aday, Yeni Parti İzmir İl Kongresi’ne tek aday olarak katılacaktı

Üyelerin oy kullandığı noktalardan biri olan Gaziemir ilçesinde gerginlikler yaşandı.

İddiaya göre İlçe Başkanı Orkan Yılmaz ile İl Gençlik Kolları Başkanı Efe Orbay Tekün arasında çıkan tartışma büyüdü.

Tartışmasının büyümesi üzerine araya partililer girdi.

Yaşanan tartışmalar sonrası CHP’den sonra Yeni Parti’de de kavganın eksik olmayacağını bir kez daha göstermiş oldu.

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