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Dünya Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit! Göstericiden kafa kesme hareketi
Dünya

Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit! Göstericiden kafa kesme hareketi

Yeniakit Publisher
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Fransa’yı savaş alanına çeviren sokak eylemleri kontrolden çıkarken, İspanyol TVE televizyonunun canlı yayınında çekilen görüntüler tüm Avrupa'yı dehşete düşürdü. Kameraya yaklaşan göstericilerden birinin canlı yayında boğaz kesme hareketi yapması infiale neden olurken, çıkan çatışmalarda bin 200 kişi gözaltına alındı, 150 emniyet mensubu yaralandı ve 1 gösterici yaşamını yitirdi.

Fransa’da canlı yayın sırasında olaylara ilişkin kafa kesme işareti yapıldığına ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Fransa'daki gösteriler şiddetlenerek devam ediyor. Bir canlı yayında göstericilerden birinin kameraya yaklaşarak boğaz kesme işareti yapması ülkede endişe oluşturdu. Öte yandan dünkü gösterilerde 1200 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fransa, dünkü gösterilerde şiddetli eylemlere sahne oldu. Gösterilerin gerçekleştiği bir meydanda canlı yayın yapan TVE televizyonuna yansıyan görüntüler, ülkede infial yarattı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, muhabirin anlatımı sırasında kameraya yaklaşan birkaç gösterici, kışkırtıcı hareketlerde bulunuyor. Göstericilerden biri kameraya iyice yaklaşarak boğaz kesme işareti yapıyor. Tehdit çağrışımlı bu hareket Fransız basınında tepki çekti.

Bir Fransız televizyonunun canlı yayınında göstericilerden biri kameraya yaklaşarak boğaz kesme işareti yapıyor.

1200 GÖZLATI, 150 POLİS VE JANDARMA YARALANDI

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, sarı yeleklilerin dünkü gösterilerinin ardından Fransız BFMTV kanalına açıklamalarda bulundu. Lecornu, gösteriler kapsamında 1200 kişinin gözaltına alındığını, 150 jandarma ve polisin yaralandığını aktardı.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin kimin yanında olduğunu seçme zamanının geldiğine işaret eden Lecornu, "Ya cumhuriyetin ve dolayısıyla kamu düzenini sağlayan, insanları ve malları koruyan, yasaları uygulayan emniyet güçlerinin yanındasınız ya da kırıp dökenlerin yanındasınız." ifadelerini kullandı. Lecornu, ülkede geri dönüşü olmayan bir noktaya gelindiğini kaydetti.

BİR GÖSTERİCİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis kaynakları, Paris'teki gösteri sırasında fenalaşan bir kişinin ilk yardım merkezine götürüldüğünü açıkladı. Söz konusu gösterici, merkezin önüne getirildiği sırada hayatını kaybetti. Paris Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre bu kişi, kalp ve solunum durması sonucu hayatını kaybetti.

Başbakan Lecornu, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, emniyet güçlerinin eylemler kapsamında vatandaşları korumak için ciddi bir şiddetle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Emniyet güçlerine net talimatlar verildiğini dile getiren Lecornu, onlardan suistimalleri önlemelerinin, insanları ve malları korumalarının, suça karışanları gözaltına alıp adalet karşısına çıkarmalarının istendiğini kaydetti.

Lecornu, ortalığı kırıp dökenlerin verdikleri hasarları ödemesini öngören yasa tasarısıyla ilgili parlamento görüşmelerini sonuna kadar götürmeye kararlı olduğunu dile getirerek, kamuya ait paranın, ortalığı kırıp dökenlerin yol açtığı hasarı değil, kamu hizmetlerini finanse etmesi gerektiğini vurguladı.

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı dün ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

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