Yine birileri düğmeye bastı! Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini hedef alan skandal yazı

Azerbaycan'da okullarda başörtüsüne yönelik uygulamaların Türkiye'de tepki görmesinin ardından, Azerbaycan medyasında Türkiye'yi hedef alan dikkat çekici bir yazı yayımlandı.

Qafqazinfo’da “Kardeş tuzağı ile Erivan haritamızdan nasıl silindi?” başlığıyla yayımlanan yazıda, Osmanlı Devleti’nin 1918 yılında Erivan’ın Ermenilere bırakılmasında rol oynadığı öne sürüldü.

OSMANLI'YA AĞIR SUÇLAMA

Yazıda daha da ileri gidilerek Osmanlı Devleti'nin Azerbaycan'ı kendi topraklarına katmayı amaçladığı iddia edildi.

“Bu, kardeş Türkiye’nin ilk oyunuydu” ifadesinin kullanıldığı yazıda, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa da hedef alındı.

Nuri Paşa'nın Azerbaycan'ı Osmanlı yönetimine bağlamayı planladığı ileri sürüldü.

MUSTAFA KEMAL'İ DE HEDEF ALDILAR

Yazının hedefindeki bir başka isim ise Mustafa Kemal Atatürk oldu.

Atatürk'ün Sovyet Rusya'nın Bakü'yü işgal etmesine göz yumduğu ve Gence Ayaklanması'nın karşısında durduğu öne sürüldü.

Söz konusu tarihsel iddialar yazının devamında Türkiye'nin günümüzde Ermenistan ile yürüttüğü politikaya bağlandı.

“KARDEŞ İHANETİ” İFADESİYLE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDILAR

Yazının en dikkat çekici bölümünde ise Türkiye için “kardeş ihaneti” ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkilerini normalleştirme yönündeki adımları eleştirilirken, “'Kardeş ihaneti' ise ihanetlerin en ağırıdır. İnsanı sırtından vurur, unutulmaz” denildi.

YİNE BİRİLERİ DÜĞMEYE Mİ BASTI?

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin son yıllarda askeri, siyasi ve ekonomik alanlarda tarihi seviyelere ulaşması, iki ülkenin özellikle Karabağ meselesinde ortaya koyduğu dayanışma ve “iki devlet, tek millet” anlayışı düşünüldüğünde söz konusu yayının zamanlaması dikkat çekti.

Türkiye, 44 günlük İkinci Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan'a güçlü siyasi destek verirken Ankara-Bakü hattındaki yakın ilişki Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik seviyesine taşındı.

Böylesine güçlü bir zemine sahip Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin tartışmalı tarih yorumları üzerinden karşı karşıya getirilmeye çalışılması, “Yine birileri iki kardeş ülkenin arasına fitne sokmak için düğmeye mi bastı?” sorusunu beraberinde getirdi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağ ise herhangi bir internet sitesinde yayımlanan yazıdan çok daha köklü. İki ülke arasındaki kardeşlik yalnızca hükümetler arasındaki diplomatik ilişkilerden değil, ortak tarih, kültür, dil ve millet bağından besleniyor.

Türkiye'de Azerbaycan için kullanılan “Can Azerbaycan”, Azerbaycan'da Türkiye için kullanılan “Kardeş Türkiye” ifadeleri de bu bağın toplumlar nezdindeki karşılığını ortaya koyuyor.

Tartışmalı bir tarih okumasıyla iki kardeş halkı karşı karşıya getirmeye çalışan söylemlerin Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin önüne geçmesi ise mümkün görünmüyor.