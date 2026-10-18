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Yerel Akranlarına tabanca doğrulttuğu anları paylaştı! 17 yaşındaki çocuk hakkında karar verildi
Yerel

Akranlarına tabanca doğrulttuğu anları paylaştı! 17 yaşındaki çocuk hakkında karar verildi

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Akranlarına tabanca doğrulttuğu anları paylaştı! 17 yaşındaki çocuk hakkında karar verildi

Amasya’da kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit ettiği anları cep telefonuyla kaydedip sanal medyada paylaştığı öne sürülen 17 yaşındaki çocuk hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli karar verildi...

Amasya’da sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan soruşturmada 17 yaşındaki bir çocuk gözaltına alındı.

 

Olay, 24 Temmuz’da Çakallar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; 17 yaşındaki çocuk, 4 arkadaşıyla motosikletlerle bölgeye gitti. Burada kurusıkı tabancasını çıkaran çocuk, arkadaşlarını tehdit ettiği anları, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, çocuğun elindeki kurusıkı tabancayı akranlarına doğrultup tehdit içerikli sözler sarf etmesi yer aldı. Çocuğun, arkadaşlarının ayaklarına doğru ateş etmeye çalıştığı, bu sırada çocuklardan birinin korkuyla sağa sola hareket ettiği anlar da kayıtlara yansıdı. Elinde tabanca olan çocuğun, hareket eden arkadaşının peşinden gidip tehdit içerikli sözlerini sürdürdüğü görüldü.

 

Önce paylaştı sonra kaldırdı

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, görüntüleri kendisine ait sanal medya hesabından paylaşan ve daha sonra ise kaldırdığı öne sürülen çocuk hakkında soruşturma başlatıldı. Dün akşam gözaltına alınan 17 yaşındaki çocuk, bugün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme tarafından, çocuk hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli karar verildi.

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