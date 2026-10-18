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Gündem Hava sahasında alarm! NATO ülkesinde ‘sığınaklara girin’ çağrısı
Gündem

Hava sahasında alarm! NATO ülkesinde ‘sığınaklara girin’ çağrısı

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Hava sahasında alarm! NATO ülkesinde ‘sığınaklara girin’ çağrısı

Rusya-Ukrayna savaşıyla tırmanan Doğu Avrupa’daki kriz hattında bu sabah sıcak saatler yaşandı. Litvanya hava sahasına tanımlanamayan bir hava aracının girmesi üzerine ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde yaşayan vatandaşlara panikle "sığınaklara girin" çağrısı yapılırken, NATO’ya ait iki İtalyan Eurofighter savaş uçağı acil koduyla havalandırıldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Avrupa genelinde oluşturduğu güvenlik tehdidi sürerken, NATO’nun doğu kanadında yer alan Baltık ülkelerinde hava sahası ihlallerine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Daha önce de tanımlanamayan hava araçları nedeniyle alarm durumuna geçen Litvanya’da, bu sabah yeni bir güvenlik alarmı verildi. Litvanya ordusu ve Ulusal Kriz Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, tanımlanamayan bir hava aracının ülkenin hava sahasına girmiş olabileceği değerlendirmesi üzerine orta ve kuzey kesimlerde yaşayanlara yaklaşık bir saat boyunca sığınaklara gitmeleri çağrısında bulunuldu. Olayın ardından NATO’ya ait iki İtalyan Eurofighter savaş uçağı bölgeye yönlendirilirken, Kaunas Havalimanı da geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

Havalimanı kapatıldı, NATO jetleri sis yüzünden hedefi vuramadı

Ulusal Kriz Yönetim Merkezi, bulutlu hava nedeniyle NATO uçaklarının cismi görsel olarak tespit edemediğini ve düşürme girişiminde bulunmadığını bildirdi.

Polonya ordusu olaya ilişkin inceleme başlattı

Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu cismin muhtemelen Polonya üzerinden gelen bir insansız hava aracı (İHA) olduğunu ifade etti. Polonya Savunma Bakanlığı ise radar sistemlerinin cismin sınırı geçerek Litvanya’ya girdiğini doğrulamadığını, ancak Polonyalı yetkililerin Litvanyalı yetkililerle iletişim halinde olduğunu belirtti. Polonya ordusu olaya ilişkin inceleme başlattı.

Litvanya’nın kuzey komşusu Letonya da "muhtemel bir tehdit" gerekçesiyle Litvanya sınırındaki bazı bölgelerde kısa süreliğine "sarı" hava alarmı verdi.

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