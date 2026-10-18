Hayali önce hafız sonra imam olmaktı! Dünyaca ünlü futbolcu bu kez futboluyla değil, Kur'an-ı Kerim ile büyüledi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’da forma giyen Noussair Mazraoui, bu kez futbol sahalarındaki performansından farklı bir konuyla gündeme geldi.

Faslı futbolcunun Kur’an-ı Kerim okuduğu görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, görüntülerde Mazraoui’nin Haşr Suresi’nin 22, 23 ve 24. ayetlerini okuduğu duyuluyor.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle gündem olan futbolcunun daha önce dile getirdiği manevi hedefleri de yeniden konuşulmaya başlandı.

İMAM OLMAK İSTİYORUM

Fas Milli Takımı’nın da önemli isimleri arasında da yer alan Mazraoui, daha önce katıldığı bir röportajda Kur’an-ı Kerim’e duyduğu ilgiden ve geleceğe yönelik planlarından söz etmişti.

Yıldız futbolcu, 2022 Dünya Kupası’nın ardından Kur’an-ı Kerim’i ezberlemeye karar verdiğini açıklamış, öncelikli hedefinin hafızlık sonrasında ise imam olmayı istediğini dile getirmişti. Futbolcunun bu sözleri, Kur’an-ı Kerim okuduğu görüntülerin yeniden paylaşılmasıyla birlikte tekrar gündeme geldi.

HAŞR SURESİNİN SON 3 AYETİNİN ANLAMI

Mazraoui’nin tilavet ettiği 24 ayetten oluşan Haşr Suresi’nin son üç ayeti, Allah’ın isimlerini, sıfatlarını ve yüceliğini anlatıyor.

22. Ayeti Anlamı: O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah'tır. Gaybı[5] da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân'dır, Rahîm'dir.

23. Ayeti Anlamı: O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

24. Ayeti Anlamı: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.