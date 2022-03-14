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Dünya Rus askerlerinden savaşa yağma molası
Dünya

Rus askerlerinden savaşa yağma molası

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, birçok kentte Rus askerlerinin yağmaları sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 02:30:00 -

Tanktan inen 2 asker önce marketin bisküvi raflarından biraz yiyecek aldı. Ardından diğer bir asker ise marketin bilgisayar bağlantılarının bulunduğu odaya girerek arama yaptı.

Askerler, markette para kasasına giderek buradaki paralı ve değerli eşyaları da aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin yayınlanmasının ardından Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Gerashchenko sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Doğru, çalmak savaşmak değildir. Ukrayna ürünleri Rus askerlerine verilen tarihi geçmiş bisküvilerden daha iyidir” ifadelerini kullandı.

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