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Dünya Rus askerleri, Ukrayna'daki televizyon kanallarını ve radyoları ele geçirmeye başladı
Dünya

Rus askerleri, Ukrayna'daki televizyon kanallarını ve radyoları ele geçirmeye başladı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı operasyonlarında görev alan bazı Rus askerleri, Ukrayna için stratejik öneme sahip televizyon kanallarını ve radyo istasyonlarını kontrol altına almaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 08:33:00 -
Rus askerleri, Ukrayna'daki televizyon kanallarını ve radyoları ele geçirmeye başladı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları hemen hemen tüm kentlerde aralıksız sürerken Ukraynalılar ise, sosyal medya, televizyon ve radyo kanalları üzerinden haberler alarak direnişini sürdürmeye çalışıyor. Bazı Rus askerleri ise Ukraynalıların direncini kırmak adına stratejik öneme sahip olan televizyon kanallarını ve radyo istasyonlarını kontrol altına almaya başladı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde, Rus askerlerinin Berdyansk kentinde yayın yapan bir televizyon kanalı ve radyo istasyonu binasına girdiği dikkat çekti. Görüntülerde Rus askerlerinin aynı zamanda radyo ve televizyon kanallarının sosyal medya hesaplarını incelediği ve askerlerin takibe aldığı sosyal medya hesaplarında Ukraynalılara, Rus saldırılarıyla ilgili bilgiler aktarıldığı görüldü. Binaya baskın sırasında ise silahlı Rus askerleri, radyo ve televizyon kanalları binasında güvenlik önlemleri alarak yayınlarını da durdurdu.

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