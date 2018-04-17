Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rumları açık açık uyardı: Türkiye ile ortak adım atarız

Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüştükten sonra açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz" dedi.

17 Nisan 2018 Salı 14:03
Rumları açık açık uyardı: Türkiye ile ortak adım atarız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis bir araya geldi. Rum yönetiminde bir zihniyet değişikliğinin olmadığını belirten Akıncı, "Kaldığımız yerden devam edelim dönemi kapanmıştır" dedi.

ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ YOK

Anastasiadis ile yemekte yeni bir durumun ortaya çıkmadığını ifade eden Akıncı, tarafların pozisyonlarını koruduğunu belirtti.

Akıncı, "Rum tarafının tavrında her hangi bir belirgin farklılaşma göremedik. Hep Rum tarafında bir zihniyet değişikliği olması gerektiğini söyledim. Bu akşam böylesi bir zihniyet değişikliğinin ip uçlarını gördün mü diye soruyorsanız henüz böyle bir şey söz konusu değil. Gelinen aşamada hiçbir şey artık eskisi gibi olamaz. Bu mümkün değildi. Kaldığımız yerden devam edelim dönemi kapanmıştır" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN DOĞALGAZ UYARISI

Rum tarafına doğalgaz konusunda uyarılar da yaptığını açıklayan Akıncı, Rumların tek taraflı adımlar atmaması gerektiği mesajını verdiğini söyledi.

Akıncı, "Bundan sonra olabilecekler konusunda uyarılarımızı yaptık. Doğalgaz konusu her iki tarafı da ilgilendiriyor. Ya komite kurulmalı, ya aramalar askıya alınmalı ya da Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafı birlikte adımlar atar" diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 14:03
  1. Mustafa Akıncı
  2. Nikos Anastasiadis
  3. KKTC
  4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

YORUM YAZ

  • Ali HaydarAli Haydar4 sa önce
    iyi.
  • Ali Ali 4 sa önce
    Sayın Cumhurbaşkanı onların size hiç benzemediğini bildin ya, bu bile iyi bir aşama. Türkiyenin elini bırakmayın o sizi yolda komaz.
  • nooooonooooo4 sa önce
    utanmazlar, tehdit ettiği şeye bak, sanki denize düşen yılana sarılır der gibi, nankörler
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
  1. Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
  2. Pentagon: YPG'ye desteğe devam ediyoruz
  3. Bursaspor'da kongre tarihi açıklandı
  4. İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
  5. Hakkari'de park halindeki araç..
  6. Salih Uçan'ın forma giydiği Sion'a..
  7. Devlet 200 bin kişiyi uzlaştırdı
  8. DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı sınır dışı..
  9. Borsa günü düşüşle bitirdi
  10. Türk futbolunun efsane takımı yorgun..
  11. Borç gırtlağı aştı! Fırtına'dan "maddi..
  12. Avrupa Birliği'nden Arnavutluk ve..
  13. Boş TIR'ın içine gizlemişler! Servet..
  14. Trabzonspor'dan maddi destek mesajı
  15. Twitter'da erişim sorunu (Twitter..
  16. Kosova Meclisi'nden 'MİT' araştırması!
  17. TSK açıkladı: 10 terörist etkisiz hale..
  18. Korkunç rakam! Türkiye'de her gün..
  19. AB Bakanı Çelik'ten AB liderlerine..
  20. Malatya "Kartal" avına çıkacak
'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...
Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...