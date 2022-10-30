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Dünya Rum vahşeti bir bir ortaya çıkıyor
Dünya

Rum vahşeti bir bir ortaya çıkıyor

Kıbrıs’ta Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Larnaka kentindeki kazı çalışmalarında, kayıp 4 Kıbrıs Türkü’ne ait olduğu düşünülen kalıntılara ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 13:17:00 -
Rum vahşeti bir bir ortaya çıkıyor

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) haberine göre, Larnaka’ya bağlı Troulli’deki eski bir maden test kuyusunda yapılan kazılarda, ilk etapta 3, önceki günkü kazılarda da 1 kişinin kalıntıları bulundu. Teknik ekibin, 11 metre derinlikte yürüttüğü kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, DNA testi sonucunda kalıntıların kayıp Kıbrıs Türklerine ait olup olmadığı kesinleşecek.

Söz konusu kazı, KŞK’ye 1963-1964 yıllarında kayıp olarak bildirilen 3 Kıbrıs Türkü’nün akıbetine ilişkin ulaşan bilgiler doğrultusunda başlatılmıştı.

Müftüzade: Kayıpların Kıbrıslı Türk olduğuna inanıyoruz

KŞK’nın Türk üyesi Hakkı Müftüzade, yaptığı açıklamada, “Şahitlerin bize verdiği bir bilgi çerçevesinde değerlendirme yaptık, Komitemize sunuldu ve üç üye kazı yapılması için karar verdi. Troulli’deki kazılar ağustos ayında başladı. İlk etapta 3 kalıntıya ulaşıldı. Perşembe günü de dördüncü bir kalıntıya ulaşıldı. Şahitlerin verdiği bilgiye göre, kayıpların Kıbrıslı Türk olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

Müftüzade, kalıntılara zarar vermemek için kazıların elle yapıldığını belirterek, “Yedi yıl sonra ilk kez, Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türk kayıplara ait olduğuna inandığımız kalıntılara ulaşıldı” ifadesini kullandı.

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