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Dünya Ruhani'den ilginç koronavirüs iddiası
Dünya

Ruhani'den ilginç koronavirüs iddiası

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesine düşman olan güçlerin koronavirüs nedeniyle İran'ı zor duruma düşürmek istediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 13:30:00 - 2020-09-05 13:36:52
Ruhani'den ilginç koronavirüs iddiası

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran’da, Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısına katıldı. Kurul toplantısının ardından Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dış basının İran’da her yerin kapatılması gerektiği yönünde haberler yaptığını ve Tahran’ın “halkın canını düşünmeği” propagandası yaptığını savunan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, “Düşmanlar koronavirüs bahanesiyle ülkeyi kapatmamızı istiyordu. Bu şekilde ülkeyi karıştırmayı hedefliyorlardı” dedi.

Ruhani, ‘düşmanların’ fabrikaların dahi kapatılmasını istediğini belirterek, “Biz 10 kişinin çalıştığı fabrikaları bile sağlık kurallarına uyarak açtık.” diye konuştu.

Söz konusu haberlerin kötü niyetli olduğunu söyleyen İran lideri, ABD’nin ülkesine yönelik yaptırımlarını hatırlatarak, “Basın halkımızı düşünseydi, bu yaptırımların halka etkisini de yazarlardı” ifadesini kullandı.

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Yorumlar

Eyman

Bence doğru söylüyor.
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